2019-08-12T00:28:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Изобретение швейной машинки, открытие Парка Горького, последний концерт Дженис Джоплин и премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Михаил Антонов о том, что произошло в этот день в разные годы

Изобретение швейной машинки, открытие Парка Горького, последний концерт Дженис Джоплин и премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»

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12 августа. В этот день в разные годы:

1851 год. Зингер получает патент на первую швейную машинку.

1928 год. Открытие Центрального парка культуры и отдыха.

1970 год. Последний концерт Дженис Джоплин.

1994 год. Премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы».

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