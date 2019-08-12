Изобретение швейной машинки, открытие Парка Горького, последний концерт Дженис Джоплин и премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»
История в событиях и людях. Михаил Антонов о том, что произошло в этот день в разные годы
Изобретение швейной машинки, открытие Парка Горького, последний концерт Дженис Джоплин и премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»
12 августа. В этот день в разные годы:
1851 год. Зингер получает патент на первую швейную машинку.
1928 год. Открытие Центрального парка культуры и отдыха.
1970 год. Последний концерт Дженис Джоплин.
1994 год. Премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы».