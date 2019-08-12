СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-12T16:18:49+03:00

Священника отстранили из-за грубого крещения, к Земел летит Астероид размером с пирамиду Хеопса, студентов будет отчислять искусственный интеллект 00:00 00:00

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- Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек - об этом сообщает Минздрав Красноярского края.

На прямой связи со студией из поселка Малиновка, который находится недалеко от взорвавшегося военного арсенала корреспондент "Комсомольской правды" Екатерина Пёрышкина. Слушаем подробности того, что сейчас происходит!

- Священника из Ленинградской области отстранили от службы из-за грубого обряда крещения. Такое решение приняла Гатчинская епархия. Сообщается, что игумен не сможет заниматься церковной деятельностью один год. Мать ребенка Анастасия Алексеева рассказала, что епархия уже извинилась перед ней.

Игумен Фотий заявил в интервью Пятому каналу, что мать мешала проводить обряд своими истериками. Как отметил священник, он выполнял свой пастырский долг, в то время как родители малыша оказались "далекими от церковной жизни". По его мнению, ничего страшного не произошло, во время крещения дети всегда кричат.

Протоиерей Всеволод Чаплин подчеркнул, что в этой ситуации и священнику, и матери нужно было просто попытаться успокоить ребенка.

- Турция рассматривает предложение о закупке многоцелевых российских истребителей СУ-35. Анкара примет участие в сделке только в том случае, если Америка откажется продавать ей новейшие истребители F-35 - заявил Реджеп Эрдоган.

Политолог Георгий Бовт в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал, что продажа военной техники Турции может вызвать негативные последствия для России.

США ранее исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Вашингтон потребовал, чтобы Анкара отказалась от российских ЗРК и взамен купила американские комплексы Патриот. Америка также пригрозила задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Эрдоган отказался идти на уступки, назвав договор по С-400 самым важным в истории страны. Поставки российских комплексов начались 12 июля.

- Тайфун Кроса обрушится на Приморье на этой неделе. Он будет проходить японские острова в ночь на 15 августа. Далее вихрь двинется к Приморскому побережью. Синоптики ожидают большое количество осадков. Это не первый циклон, от которого в последнее время страдают жители региона. Как Владивосток переживает погодные аномалии, рассказал корреспондент "Комсомольской правды" Сергей Ланин.

- Астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле. По сообщениям американского космического центра НАСА, максимальное сближение небесного тела с нашей планетой произойдёт 28 августа. Диаметр астероида - 160 метров, это на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Объект пролетит на расстоянии около одного миллиона километров от Земли.

Как рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, астероид не представляет никакой опасности для планеты. По его словам, сближение небесных тел с Землёй происходит почти ежедневно.

- К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект. Тестирование системы в нескольких вузах начнется уже в этом году.

Планируется, что сервис будет оценивать студента по различным параметрам и позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей, - отмечает директор Центра "Эд Кранч" университета «МИСИС» Нурлан Киясов.

В Госдуме раскритиковали идею разработчиков этого сервиса. Преподавателям вузов нужно больше внимания уделять жизни и обучению студентов, а не опираться на выводы компьютерной программы, - подчеркнул первый зампред комитета по образованию Олег Смолин.