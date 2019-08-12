2019-08-12T16:43:26+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Сарове хоронят сотрудников Росатома, испытания Су-57 завершатся уже в этом году, пенсионеры набрали больше кредитов, чем поколение внуков

Елена Афонина - о главных темах дняЕлена Афонина - о главных темах дня

Елена Афонина - о главных темах дня

В Сарове хоронят сотрудников Росатома, испытания Су-57 завершатся уже в этом году, пенсионеры набрали больше кредитов, чем поколение внуков

00:00
00:00

Главные темы:

- В Сарове проходят похороны сотрудников Росатома, погибших при взрывах в Архангельской области. В городе объявлен траур. Известно, что работников корпорации представят к госнаградам.

На прямой связи со студией корреспондент "Комсомольской правды" Юлия Данченко.

- Испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся уже в этом году - об этом сообщил командующий ВВС Сергей Дронов. По словам генерала уже скоро новые самолеты поступят на вооружение страны.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что у нашего СУ 57 нет равных среди зарубежных аналогов.

- Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном. Как рассказал пресс-атташе чеченской команды Казбек Хаджиев, им оказался сотрудник стадиона.

В Российской Премьер-Лиге отказались комментировать инцидент, но заявили, что он не останется без внимания.

Ранее в матче "Ахмат" - "Спартак" автор единственного гола нападающий грозненской команды Аблае Мбенг был удален с поля главным арбитром встречи Алексеем Сухим. Спустя несколько минут из дикторской кабины стадиона по громкой связи раздались оскорбления в адрес судьи.

- Стало известно, какие профессии чаще всего оформляют статус самозанятого. Это таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, ай-ти специалисты и маркетологи. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Всего за этот год из тени вышли больше 160 тысяч человек, работающих на себя. Они перечислили в бюджет 350 миллионов рублей, то есть, на каждого самозанятого в среднем приходится по 2200 рублей.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев подчеркнул, что число зарегистрировавшихся самозанятыми почти в сто раз меньше тех, кто работает в тени.

- В России почтили память экипажа подводной лодки Курск. 12 августа исполнилось 19 лет со дня трагедии. Траурные мероприятия проходят в Калининградской области, в Курске, где проживают 12 семей погибших моряков, а также в гарнизоне Видяево Мурманской области, откуда лодка вышла в последний поход.

- Просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи. Заемщики старше 60 ти лет в три раза чаще задерживают выплаты, чем те, кому еще нет 25-ти.

Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов утверждает, что пенсионеры берут кредиты из-за нехватки прожиточного минимума или по просьбе детей и внуков.

Пенсионеры чаще берут займы у банков, потому что легко поддаются маркетинговым уловкам, считает глава общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев.

Скачать передачу [mp3, 13.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: 45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Центр Москвы перекрыт из-за митинга, прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков во время протестов, Минздрав назвал самые здоровые регионы страны

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: При взрыве на военном полигоне погибли 5 человек, в Госдуме предложили продавать продукты в Китай, непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
9 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Госдума заподозрила США во вмешательстве в российские выборы, Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета, в Архангельской области скупили весь йод

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину