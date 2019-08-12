СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-12T16:43:26+03:00

В Сарове хоронят сотрудников Росатома, испытания Су-57 завершатся уже в этом году, пенсионеры набрали больше кредитов, чем поколение внуков 00:00 00:00

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- В Сарове проходят похороны сотрудников Росатома, погибших при взрывах в Архангельской области. В городе объявлен траур. Известно, что работников корпорации представят к госнаградам.

На прямой связи со студией корреспондент "Комсомольской правды" Юлия Данченко.

- Испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся уже в этом году - об этом сообщил командующий ВВС Сергей Дронов. По словам генерала уже скоро новые самолеты поступят на вооружение страны.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что у нашего СУ 57 нет равных среди зарубежных аналогов.

- Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном. Как рассказал пресс-атташе чеченской команды Казбек Хаджиев, им оказался сотрудник стадиона.

В Российской Премьер-Лиге отказались комментировать инцидент, но заявили, что он не останется без внимания.

Ранее в матче "Ахмат" - "Спартак" автор единственного гола нападающий грозненской команды Аблае Мбенг был удален с поля главным арбитром встречи Алексеем Сухим. Спустя несколько минут из дикторской кабины стадиона по громкой связи раздались оскорбления в адрес судьи.

- Стало известно, какие профессии чаще всего оформляют статус самозанятого. Это таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, ай-ти специалисты и маркетологи. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Всего за этот год из тени вышли больше 160 тысяч человек, работающих на себя. Они перечислили в бюджет 350 миллионов рублей, то есть, на каждого самозанятого в среднем приходится по 2200 рублей.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев подчеркнул, что число зарегистрировавшихся самозанятыми почти в сто раз меньше тех, кто работает в тени.

- В России почтили память экипажа подводной лодки Курск. 12 августа исполнилось 19 лет со дня трагедии. Траурные мероприятия проходят в Калининградской области, в Курске, где проживают 12 семей погибших моряков, а также в гарнизоне Видяево Мурманской области, откуда лодка вышла в последний поход.

- Просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи. Заемщики старше 60 ти лет в три раза чаще задерживают выплаты, чем те, кому еще нет 25-ти.

Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов утверждает, что пенсионеры берут кредиты из-за нехватки прожиточного минимума или по просьбе детей и внуков.

Пенсионеры чаще берут займы у банков, потому что легко поддаются маркетинговым уловкам, считает глава общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев.