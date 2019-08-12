Wylsacom, Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Макс +100500: сколько зарабатывают самые богатые блогеры рунета
Настя Ивлеева известна не только как блогер, но и как ведущая программы «Орел и решка. Перезагрузка». А это Настя в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Оксана КУЦЕНКО
Труженики интернета медленно, но верно пробиваются в рейтинги успешных и знаменитых, выкидывая оттуда актеров
Wylsacom, Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Макс +100500: сколько зарабатывают самые богатые блогеры рунета
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"Комсомольская правда" узнала имена самых богатых блогеров рунета. Топ оказался неожиданным. С нами в студии журналист Инна Федотова.