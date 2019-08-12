2019-08-12T18:26:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Председатель ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, а омбудсмен Московской области взялась помогать задолжавшей 2 млрд рублей дворничихе

Елена Афонина - о главных темах дняЕлена Афонина - о главных темах дня

Елена Афонина - о главных темах дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, а омбудсмен Московской области взялась помогать задолжавшей 2 млрд рублей дворничихе

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Главные темы:

- Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что оснований для переноса выборов в Мосгордуму нет. По ее словам, ЦИК готов рассмотреть возможность переноса, если появятся весомые факты.

Пока рассмотрение всех обращений не закончено, до конца не изучены материалы - подчеркнула Памфилова.

Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо главе ЦИК с просьбой отменить выборы в столичный парламент 8 сентября и перенести их на конец осени. Кроме того, он попросил Памфилову допустить к выборам оппозиционных кандидатов.

Тем временем Перовский суд Москвы назначил на 28 августа рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. По мнению надзорного ведомства, они подвергли риску годовалого сына, передав его в руки участнику несогласованной акции Сергею Фомину, который позже был объявлен в розыск Следственным комитетом.

Проказовы сообщили журналистам, что Фомин - двоюродный брат Ольги. Они подтвердили, что дали ему понести ребенка на руках 27 июля, но отрицали, что сами участвовали в акции. Дома у них прошли обыски.

Адвокат семьи Проказовых Максим Пашков рассказал, что его подзащитные ждут извинений от прокуратуры.

- Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла на личный контроль ситуацию со Светланой Бодровой - подмосковным дворником, с которой через суд требуют 2 миллиарда рублей.

Семенова назвала ситуацию абсурдной и отметила, что помощь пострадавшей предлагалась неоднократно.

Светлана Бодрова из Воскресенска утверждает, что планировала устроиться курьером в московскую компанию. Неизвестные оформили её на должность директора и учредителя одной из фирм. От имени организации Бодрова заключила кредитный договор на 32 миллиона долларов с Судостроительным банком. Впоследствии этот банк закрылся. Теперь Светлана должна выплатить почти 2 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

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