2019-08-12T20:41:20+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

МВД проверит факт удара омоновца девушке в живот, уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян, 6 лет назад не стало журналиста «Комсомолки» Василия Пескова

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

МВД проверит факт удара омоновца девушке в живот, уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян, 6 лет назад не стало журналиста «Комсомолки» Василия Пескова

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Главные темы:

- МВД организовало служебную проверку по факту применения силы к девушке во время задержания на несогласованной акции в Москве.

Участница митинга Дарья Сосновская подала заявление на полицейского, который ударил ее кулаком в живот. Врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Адвокат Сосновской Татьяна Молоканова рассказала, что личность сотрудника, подозреваемого в превышении должностных полномочий, пока не установлена.

После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции продолжили шествие в центре столицы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города — в отделах полиции оказались 256 человек. В ОВД доставили и Дарью Сосновскую. На видео, опубликованном, в социальных сетях видно, как девушку к автозаку ведут двое полицейских в закрытых шлемах. Она спотыкается и один из сотрудников наносит ей удар кулаком в живот.

- Уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян - это данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Своим доходом остались только 13% респондентов. 34% уверены - их доход не соответствует объему и сложности выполняемых ими задач. В несоответствии заработка россияне обвини правительство и работодателей.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, одна из причин низких зарплат в России - уровень производительности труда недостаточно высок.

- 12 августа - день памяти легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова. Больше 50 лет Василий Михайлович распахивал перед читателями «Комсомолки» свое чистое «Окно в природу».

- Почти 70% россиян заявили, что за последние 5 лет масса и объем упаковок продуктов в магазинах уменьшились, а цена осталась прежней или выросла - следует из опроса ВЦИОМа. 65% респондентов считают это хитрым ходом для обмана потребителей. 14% опрошенных не заметили никаких изменений.

Президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин считает, что уменьшение размера упаковок - это маркетинговых ход, который используется давно.

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