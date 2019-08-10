СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-10T01:02:40+03:00

Михаил Антонов рассказывает, что произошло в этот день в разные годы

Арест Людовика XVI, премьера фильма «Доживём до понедельника», покупка Майклом Джексоном прав на песни «Битлз» 00:00 00:00

10 августа. В этот день в разные годы:

1792 год. Во время французской революции арестован Людовик XVI.

1968 год. На экраны выходит фильм «Доживём до понедельника».

1984 год. Рональд Рейган проверяя микрофон перед трансляцией, заявляет о бомбёжке СССР.

1985 год. Майкл Джексон покупает все права на песни «Битлз».