Арест Людовика XVI, премьера фильма «Доживём до понедельника», покупка Майклом Джексоном прав на песни «Битлз»
Михаил Антонов рассказывает, что произошло в этот день в разные годы
Арест Людовика XVI, премьера фильма «Доживём до понедельника», покупка Майклом Джексоном прав на песни «Битлз»
10 августа. В этот день в разные годы:
1792 год. Во время французской революции арестован Людовик XVI.
1968 год. На экраны выходит фильм «Доживём до понедельника».
1984 год. Рональд Рейган проверяя микрофон перед трансляцией, заявляет о бомбёжке СССР.
1985 год. Майкл Джексон покупает все права на песни «Битлз».