2019-08-10T01:02:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Арест Людовика XVI, премьера фильма «Доживём до понедельника», покупка Майклом Джексоном прав на песни «Битлз»

Михаил Антонов рассказывает, что произошло в этот день в разные годыМихаил Антонов рассказывает, что произошло в этот день в разные годы

Михаил Антонов рассказывает, что произошло в этот день в разные годы

Арест Людовика XVI, премьера фильма «Доживём до понедельника», покупка Майклом Джексоном прав на песни «Битлз»

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10 августа. В этот день в разные годы:

1792 год. Во время французской революции арестован Людовик XVI.

1968 год. На экраны выходит фильм «Доживём до понедельника».

1984 год. Рональд Рейган проверяя микрофон перед трансляцией, заявляет о бомбёжке СССР.

1985 год. Майкл Джексон покупает все права на песни «Битлз».

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