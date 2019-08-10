2019-08-10T14:06:19+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

При взрыве на военном полигоне погибли 5 человек, в Госдуме предложили продавать продукты в Китай, непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

При взрыве на военном полигоне погибли 5 человек, в Госдуме предложили продавать продукты в Китай, непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия

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Главные темы:

- "Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве на военном полигоне под Архангельском. Еще трое находятся в больницах - у них ожоги разной степени тяжести. Как сообщают СМИ, погибли двое специалистов Минобороны и трое работников "Росатома". Детали инцидента госкорпорация не уточняет.

Местные власти заявляют, что угрозы населению нет - радиационный фон в норме. Эту информацию также подтверждают в оперативном штабе Минобороны. Но жители в панике скупили в аптеках весь йод. На всякий случай.

- После взрыва боеприпаса под Ачинском за помощью к медикам обратились 12 жителей села Каменка. У всех пострадавших травмы из-за ударной волны - сообщают медики.

Новый пожар на военном складе в селе Каменка произошел накануне вечером из-за того, что в стеллаж с боеприпасами попала молния - об этом сообщили в Минобороне. По мнению военного эксперта Александра Жилина, главная причина повторных взрывов - халатность.

- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что согласованный митинг, который намечен на субботу в Москве, пройдет без нарушений - об этом она написала на своей странице в соц.сети.

Она отметила, что согласованные акции дают гражданам возможность реализовать свое гражданское право на свободу слова и собраний. В то же время они позволяют части гражданского общества и власти услышать друг друга и постараться наладить конструктивный диалог.

В Москве начинается согласованная с властями акция «За допуск». Цель организаторов — регистрация независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное число участников — до 100 тысяч человек.

- Дым от пожаров в Иркутской области продолжает распространяться по населенным пунктам. Сложной остается ситуация в городе Усть-Кут. Люди жалуются на плохое самочувствие.

- Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире федерального телеканала заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.

- 5 человек погибли, 8 ранены - под Тамбовом столкнулись два микроавтобуса. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.

- Лето постепенно возвращается в центральную Россию. Тепло и солнце вновь порадуют уже в начале следующей недели - об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США.

Для этого депутаты предлагают поддержать отечественных производителей – увеличить общую ежегодно выделяемую сумму на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники с восьми 14 миллиардов рублей.

Экономист Антон Шабанов считает, что экспорт российских товаров в Китай - хорошая возможность, чтобы улучшить нашу экономику.

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