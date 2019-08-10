СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-10T15:31:09+03:00

Центр Москвы перекрыт из-за митинга, прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков во время протестов, Минздрав назвал самые здоровые регионы страны 00:00 00:00

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- Активисты вышли на согласованный митинг в центре Москвы. До вечера там перекрыто движение автомобильного транспорта. Цель организаторов акции — регистрация независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное число участников — до 100 тысяч человек.

Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на несогласованном митинге в Москве 27-го июля. Об этом, в официальном ответе столичной прокуратуры, сообщили кандидату в депутаты Мосгордумы и уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу.

Также прокуратура отчиталась, что всего полиция задержала 76 несовершеннолетних, из которых 53 - жители столицы, а 23 - зарегистрированы в других субъектах.

По мнению Бунимовича, ошибочные задержания подростков - серьезное основание для разбирательств внутри ведомства.

- Минздрав подготовил рейтинг самых здоровых регионов страны. Оказалось, что меньше всего россияне болеют в Кабардино-Балкарии и Чечне, а вот лидером по заболеваниям стали Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия.

Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что одним из факторов здоровья населения является чистый воздух и регулярная физическая нагрузка.

Согласно отчету Минздрава в прошлом году в Кабардино-Балкарии на 100 тысяч человек приходилось 95 случаев заболеваний, в Чечне — 96, Курской области — 116.