2019-08-10T16:08:01+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек

Перед рамками образовалась большая очередь - желающих попасть на митинг много.Перед рамками образовалась большая очередь - желающих попасть на митинг много.Фото: REUTERS

Задержаны 27 человек - 5 в Москве, 20 в Санкт-Петербурге и двое в Ростове. Соболь на митинг не пустили, чтобы не устраивала провокации

На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек

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В эти минуты в центре Москвы проходит согласованный митинг. По данным МВД на площади собралось больше 15 тысяч человек. Данные от "Белого счетчика" - 28 тысяч. Многие люди не могут попасть внутрь из-за очередей перед рамками металлодетектора. Как сообщает ОВД-Инфо в трех городах задержаны 27 человек - 5 в Москве, 20 в Санкт-Петербурге и двое в Ростове.

На митинге замечены реперы Оксимирон и Фейс, журналист Юрий Дудь, Леонид Парфенов, видеоблогеры Данил Поперечный и Эльдар Джарахов.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана еще до начала митинга. Как сообщили в МВД, организаторы митинга на проспекте Сахарова обратились в полицию с заявлением о том, что Соболь собирается устроить провокации.

До вечера в центре Москвы перекрыто движение автомобильного транспорта. Цель организаторов акции — регистрация независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное число участников — до 100 тысяч человек.

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