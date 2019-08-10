10 Авг. 19:16 2019-08-10T22:51:25+03:00

Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле с коляской, Кокорин и Мамев обыграли зеков в футбол, Минздрав назвал регионы с самыми полными россиянами 00:00 00:00

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- Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. В ней, пассажирами, проехались глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. К мотоциклу президента был приделан российский триколор. Глава государства подъехал прямо к сцене. После чего президент обратился к участникам фестиваля.

- Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев привели свою тюремную команду к победе. В исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывают наказание бывшие футболисты сборной России, прошел товарищеский матч. Со счетом 4:2 команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский клуб "Салют". Мамаев сделал хет-трик.

После матча Кокорин дал интервью журналистам. Футболист рассказал о своей тюремной жизни и пожаловался - в колонии ему не хватает мобильного телефона.

- Спортивной форме Кокорина могут позавидовать некоторые жители Курганской области. Там, по результатам исследования Минздрава, больше всего людей страдает ожирением. На сто тысяч человек избыточный вес есть у 935-ти. На втором месте - Алтайский край, там 868. Замыкает тройку антилидеров Ульяновская область - 850 человек с ожирением на сто тысяч.

Самые стройные россияне, по данным Минздрава, живут в Якутии.

Диетолог Марият Мухина считает, что результаты исследования напрямую зависили от возраста его участников.