Антон Шапарин: Глава ГИБДД вынужден признавать, что его подчиненные с трудом себе представляют, что такое правила дорожного движения
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин комментирует главные автоновости и отвечает на ваши вопросы
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин комментирует главные автоновости и отвечает на ваши вопросы
Антон Шапарин: Глава ГИБДД вынужден признавать, что его подчиненные с трудом себе представляют, что такое правила дорожного движения
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