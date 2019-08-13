2019-08-13T12:20:33+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Антон Шапарин: Глава ГИБДД вынужден признавать, что его подчиненные с трудом себе представляют, что такое правила дорожного движения

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин комментирует главные автоновости и отвечает на ваши вопросыВице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин комментирует главные автоновости и отвечает на ваши вопросы

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин комментирует главные автоновости и отвечает на ваши вопросы

Антон Шапарин: Глава ГИБДД вынужден признавать, что его подчиненные с трудом себе представляют, что такое правила дорожного движения

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