2019-08-13T15:51:42+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

На митинг 17 августа пустят только коммунистов, экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве, мошенники придумали новый способ воровства денег через смартфон

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

На митинг 17 августа пустят только коммунистов, экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве, мошенники придумали новый способ воровства денег через смартфон

00:00
00:00

Главные темы:

- Мэрия Москвы не согласовала шествие за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 17 августа. Об этом сообщил один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев. Акцию протеста 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В то же время, на 17 августа мэрия согласовала митинг КПРФ "За честные выборы".

- Московские суды продолжают рассматривать дела задержанных участников акции 10 августа. На вторник назначено заседание по протоколу на Дарью Сосновскую - девушку, которую полицейский ударил кулаком в живот и в голову. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Член Совета при Президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что сотрудник МВД, превысивший свои полномочия должен понести наказание.

- Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Как уточняется, помимо убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы.

Политолог Георгий Бовт считает, что теперь ситуация в Киргизии может накалиться еще больше.

- Режим ЧС в Каменке Красноярского края будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ. Изначально его планировали снять во вторник утром.

Несмотря на это, власти разрешили въезд в деревню. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Екатерина Перышкина.

- Детский омбудсмен обратится к губернатору Иркутской области из-за ситуации с рязанским лагерем. По словам Анны Кузнецовой, чиновники должны были узнать условия проживания, прежде чем отправлять детей отдыхать в антисанитарию.

Тем временем, сибирских школьников уже вывезли из учреждения. В лагере "Лесная сказка" проводятся проверки.

- СМИ узнали о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники звонят клиенту банка под видом представителей кредитной организации и сообщают о незаконной попытке перевода денег в другом регионе. После злоумышленники говорят, что операция заблокирована и просят сверить данные смартфона с доступом в личный кабинет. Мошенники узнают, какая у вас операционная система - iOs или Android - и предлагают отключить подозрительный сервиса, но для этого нужно скачать стороннее приложение - тимвьювер - а с помощью него можно проводить любые операции с телефоном от вашего лица.

Генеральный директор компании "Код безопасности" Андрей Голов подчеркивает, что сотрудники банка не будут просить устанавливать дополнительные программы на телефон.

- Авиакомпания "Победа" опубликовала провокационную рекламу. На сайте перевозчика появились яркие маркетинговые постеры, призывающие покупать билеты по низкой цене в Пизу и Нальчик. В случае со столицей Кабардино-Балкарии слоган от "Победы" звучит так: "А Нальчик?". Реклама вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Аттикова, разработчики банера не видят провокации в таком слогане.

Скачать передачу [mp3, 18.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске, профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до 4 дней, Минтруд назвал самые востребованные профессии

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
12 Августа 2019 15:03 - 15:40

Темы дня

Тема: Председатель ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, а омбудсмен Московской области взялась помогать задолжавшей 2 млрд рублей дворничихе

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
11 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: 45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Центр Москвы перекрыт из-за митинга, прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков во время протестов, Минздрав назвал самые здоровые регионы страны

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим
Посольство РФ осудило демонтаж доски об освобождении Праги Красной армией
Придумано приложение, определяющее артериальное давление по селфи
Школа кино и телевидения Бондарчука едет в регионы в поисках режиссеров
Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению
Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии
Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте
Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам
В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Песков рассказал об общении Путина с Зеленским
"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать
Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад
Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества
Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади
В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры
Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49