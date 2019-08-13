СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-13T15:51:42+03:00

На митинг 17 августа пустят только коммунистов, экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве, мошенники придумали новый способ воровства денег через смартфон 00:00 00:00

Главные темы:

- Мэрия Москвы не согласовала шествие за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 17 августа. Об этом сообщил один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев. Акцию протеста 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В то же время, на 17 августа мэрия согласовала митинг КПРФ "За честные выборы".

- Московские суды продолжают рассматривать дела задержанных участников акции 10 августа. На вторник назначено заседание по протоколу на Дарью Сосновскую - девушку, которую полицейский ударил кулаком в живот и в голову. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Член Совета при Президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что сотрудник МВД, превысивший свои полномочия должен понести наказание.

- Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Как уточняется, помимо убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы.

Политолог Георгий Бовт считает, что теперь ситуация в Киргизии может накалиться еще больше.

- Режим ЧС в Каменке Красноярского края будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ. Изначально его планировали снять во вторник утром.

Несмотря на это, власти разрешили въезд в деревню. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Екатерина Перышкина.

- Детский омбудсмен обратится к губернатору Иркутской области из-за ситуации с рязанским лагерем. По словам Анны Кузнецовой, чиновники должны были узнать условия проживания, прежде чем отправлять детей отдыхать в антисанитарию.

Тем временем, сибирских школьников уже вывезли из учреждения. В лагере "Лесная сказка" проводятся проверки.

- СМИ узнали о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники звонят клиенту банка под видом представителей кредитной организации и сообщают о незаконной попытке перевода денег в другом регионе. После злоумышленники говорят, что операция заблокирована и просят сверить данные смартфона с доступом в личный кабинет. Мошенники узнают, какая у вас операционная система - iOs или Android - и предлагают отключить подозрительный сервиса, но для этого нужно скачать стороннее приложение - тимвьювер - а с помощью него можно проводить любые операции с телефоном от вашего лица.

Генеральный директор компании "Код безопасности" Андрей Голов подчеркивает, что сотрудники банка не будут просить устанавливать дополнительные программы на телефон.

- Авиакомпания "Победа" опубликовала провокационную рекламу. На сайте перевозчика появились яркие маркетинговые постеры, призывающие покупать билеты по низкой цене в Пизу и Нальчик. В случае со столицей Кабардино-Балкарии слоган от "Победы" звучит так: "А Нальчик?". Реклама вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Аттикова, разработчики банера не видят провокации в таком слогане.