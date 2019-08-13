СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-13T16:30:50+03:00

Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске, профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до 4 дней, Минтруд назвал самые востребованные профессии 00:00 00:00

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- Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске в день взрыва на полигоне. По данным организации, уровень гамма-излучения 8 августа был превышен в 16 раз.

Тем временем, инцидент в Архангельской области прокомментировал Дональд Трамп. По мнению американского президента, под Северодвинском взорвалась крылатая ракета «Буревестник». Трамп также отметил, что у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок.

Однако военный эксперт Виктор Мураховский подчеркивает, что заявления лидера Соединенных Штатов - абсолютно дилетантские.

- Российские профсоюзы предложили сократить рабочую неделю. Представители организации обратились в Минтруд с инициативой перехода на четырехдневку с сохранением размера зарплаты. Как рассказал зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, во всем мире наблюдается тенденция к сокращению рабочего времени, и нужно ей следовать.

Переход россиян к четырёхдневной рабочей неделе невозможен,- считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, такая перспектива реальна не ранее 10-15 лет.

- Самыми востребованными профессиями в этом году оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Таковы результаты опроса Минтруда.

Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Тренер «Центра развития деловых навыков» Ася Городецкая считает, что востребованность этих профессий обусловлена нехваткой людей.

- Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае заинтересовалась историей с новорожденным, которому врачи сделали прививку без согласия матери. Хабаровчанка отказалась от стандартных профилактических мер, но медики добились права сделать инъекции малышу через суд - говорит Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенк.

Главврач городского роддома №4 Михаил Баев, в котором лежала хабаровчанка, уверен - медики спасли жизнь ребенку.