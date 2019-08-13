2019-08-13T17:36:13+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Песков оправдал действия полиции на акциях протеста, сибирячка обратилась в полицию из-за полтергейста, холодное лето резко увеличило спрос на теплую одежду

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Песков оправдал действия полиции на акциях протеста, сибирячка обратилась в полицию из-за полтергейста, холодное лето резко увеличило спрос на теплую одежду

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Главные темы:

- В Кремле ответили на вопросы журналистов о митингах в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия полиции на акциях протеста оправданы. Песков также добавил, что президент знает о происходящем на улицах Москвы.

Нужно видеть четкую разницу между согласованными и не согласованными акциями протеста - дополнил Песков.

Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев раскритиковал действия силовиков на акции в Москве. По его словам, действия полицейских были «профессионально безграмотными». "Вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное" - написал Мархаев на своей странице в соцсети.

- Жительницу Владивостока заставили выгнать из квартиры 18 собак. В суд обратились соседи 55-летней любительницы домашних животных. Жильцы многоквартирного дома жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде. Суд удовлетворил иск и обязал собачницу избавиться от такого количества питомцев.

Отравлять жизнь могут не только соседи, но и непрошенные гости в вашей квартире. Например, полтергейсты. По словам сибирячки Нины Григорьевой, она делит жилплощадь с барабашкой. Жительница Новосибирска не выдержала такого соседства и обратилась в полицию.

- Холодное лето резко увеличило спрос на теплую одежду. В июле и начале августа в лидерах продаж оказались плащи, толстовки, детские непромокаемые комбинезоны. Почти в пять раз чаще покупали резиновые сапоги.

Как рассказала президент крупной сети магазинов Ксения Рясова, спрос на вещи из летней коллекции снизился почти на двадцать процентов, но это никак не отразилось на выручке.

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