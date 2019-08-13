13 Авг. 18:03 2019-08-13T21:43:01+03:00

Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянам, пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около 5 миллионов рублей 00:00 00:00

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- В Совете Федерации отреагировали на указ Владимира Зеленского об упрощении получения украинского гражданства некоторым россиянам. Как считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, немногие граждане нашей страны захотят получить эти документы. Сенатор отметил, что указ украинского не поможет улучшению двусторонних отношений.

- Пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около 5 миллионов рублей. Перечисление денег происходит на банковские счета и в почтовые отделения. По поручению губернатора Красноярского края, семьи получат от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Обработано уже около пятисот заявлений на материальную помощь, ещё больше трехсот рассматриваются.

Режим ЧС в Каменке будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ. Изначально его планировали снять во вторник утром.

Несмотря на это, власти разрешили въезд в деревню. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Екатерина Перышкина.