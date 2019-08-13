2019-08-13T21:43:01+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянам, пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около 5 миллионов рублей

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянам, пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около 5 миллионов рублей

00:00
00:00

Главные темы:

- В Совете Федерации отреагировали на указ Владимира Зеленского об упрощении получения украинского гражданства некоторым россиянам. Как считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, немногие граждане нашей страны захотят получить эти документы. Сенатор отметил, что указ украинского не поможет улучшению двусторонних отношений.

- Пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около 5 миллионов рублей. Перечисление денег происходит на банковские счета и в почтовые отделения. По поручению губернатора Красноярского края, семьи получат от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Обработано уже около пятисот заявлений на материальную помощь, ещё больше трехсот рассматриваются.

Режим ЧС в Каменке будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ. Изначально его планировали снять во вторник утром.

Несмотря на это, власти разрешили въезд в деревню. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Екатерина Перышкина.

Скачать передачу [mp3, 4.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Песков оправдал действия полиции на акциях протеста, сибирячка обратилась в полицию из-за полтергейста, холодное лето резко увеличило спрос на теплую одежду

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске, профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до 4 дней, Минтруд назвал самые востребованные профессии

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: На митинг 17 августа пустят только коммунистов, экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве, мошенники придумали новый способ воровства денег через смартфон

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
12 Августа 2019 15:03 - 15:40

Темы дня

Тема: Председатель ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для переноса выборов в Мосгордуму, а омбудсмен Московской области взялась помогать задолжавшей 2 млрд рублей дворничихе

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
11 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: 45 тысяч человек пострадали от паводка в Иркутской области, россияне стали покупать больше дорогих лекарств, дворник из Подмосковья задолжала 2 миллиарда рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Центр Москвы перекрыт из-за митинга, прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков во время протестов, Минздрав назвал самые здоровые регионы страны

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Стало известно о причине отмены трансляции матча «Порту» – «Краснодар»
Володин отреагировал на решение Зеленского об украинском гражданстве для россиян
Трамп отложил торговую войну с КНР, чтобы не портить рождественский шоппинг
"Краснодар" выиграл первый тайм ответного матча Лиги Чемпионов у "Порту" со счетом 3:0
Калужский радиотехнический НИИ попал в "черный" список США
Меркель планирует уйти из большой политики в 2021 году
Трамп допустил выход США из ВТО "при необходимости"
В НАТО назвали причину сближения своего истребителя с самолетом Шойгу
Украина хочет создать морской режимный район вокруг Крыма
Молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС
США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС