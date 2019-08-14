2019-08-14T03:04:27+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первое награждение Георгиевским крестом, начало всеобщего обязательного начального обучения, подписание советско-китайского договора о дружбе

История в событиях и людях. Михаил Антонов, рассказывает, что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Михаил Антонов, рассказывает, что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Михаил Антонов, рассказывает, что произошло в этот день в разные годы

Первое награждение Георгиевским крестом, начало всеобщего обязательного начального обучения, подписание советско-китайского договора о дружбе

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14 августа. В этот день в разные годы:

1914 год. Первое награждение Георгиевским крестом.

1930 год. Постановление ЦК о всеобщем обязательном начальном обучении.

1945 год. В Москве подписывается советско-китайский договор о дружбе и союзе.

1971 год. Род Стюарт выпускает свой первый мегахит «Maggie May».

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