Первое награждение Георгиевским крестом, начало всеобщего обязательного начального обучения, подписание советско-китайского договора о дружбе
История в событиях и людях. Михаил Антонов, рассказывает, что произошло в этот день в разные годы
Первое награждение Георгиевским крестом, начало всеобщего обязательного начального обучения, подписание советско-китайского договора о дружбе
14 августа. В этот день в разные годы:
1914 год. Первое награждение Георгиевским крестом.
1930 год. Постановление ЦК о всеобщем обязательном начальном обучении.
1945 год. В Москве подписывается советско-китайский договор о дружбе и союзе.
1971 год. Род Стюарт выпускает свой первый мегахит «Maggie May».