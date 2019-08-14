2019-08-14T15:24:51+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму, Бузова назвала себя блокадницей, фейсбук признал прослушку сообщений пользователей

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму, Бузова назвала себя блокадницей, фейсбук признал прослушку сообщений пользователей

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Главные темы:

- Мосгорсуд обязал окружную избирательную комиссию 43-го округа Москвы зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму. Ранее ОИК отказала в регистрации, признав большое количество подписей в его поддержку недействительными, но суд отменил это решение.

По мнению Митрохина, окружная избирательная комиссия намерено допускала ошибки при вводе в систему данных от оппозиционных кандидатов.

Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ обратились в Следственный комитет с сообщением о фальсификации при сборе подписей некоторых кандидатов. Коммунисты требуют возбудить уголовное дело. Так, по мнению депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, сотни тысяч подписей москвичей могли передать в избиркомы без участия этих граждан.

- Приблизившийся к самолету Сергея Шойгу истребитель принадлежит Испании. Об этом заявили в Минобороны королевства. В НАТО объяснили инцидент над Балтийским морем. В альянсе заявили, что не знали, кто находился на борту лайнера.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал действия истребителя НАТО провокацией. Сенатор отметил, что это нельзя оставлять без внимания.

Самолет с российским министром обороны, который сопровождали два истребителя Балтийского флота,в четверг летел из Калининграда в Москву. К лайнеру пытался приблизиться F-18. Позже в Сети появилось видео, как российские военные самолеты отогнали неизвестный борт.

- Сотни человек под Омском ищут пропавшего трехлетнего мальчика. В поисках задействованы около четырёхсот полицейских, волонтеров, местных жителей. 2 вертолета Росгвардии облетают лес, в котором потерялся ребенок. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Анна Микула.

- Депутат Госдумы отправит Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда. Член комитета по делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что певице стоит ознакомиться с литературой, прежде чем называть себя блокадницей, облизывая тарелку. По мнению депутата, знания истории помогут Бузовой не повторять таких непростительных ошибок.

Ранее Бузова опубликовала в своем Инстаграме видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.

- Фейсбук признал прослушку сообщений пользователей. По информации агентства Блумберг, для расшифровки аудио были задействованы сотни посторонних компаний. Привлечённые сотрудники не знали, где были сделаны эти записи и как их получили. По их словам, они только слушали разговоры пользователей, порой непристойного содержания.

В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась больше недели назад.

В Госдуме возмущены действиями руководства Фейсбука. Как рассказал зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов, в современном мире исчезло понятие частной жизни и приватности.

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