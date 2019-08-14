СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-14T17:06:51+03:00

Элла Памфилова признала некомпетентность окружных избирательных комиссий, в Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах, россиянам пообещали возвращение жаркого лета 00:00 00:00

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- Региональная избирательная кампания в России проходит лучше, чем в прошлом году - об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что в Москве образовалась взрывная точка и посоветовала всем незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму обращаться в суд - так как это сделал член партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Глава Центризбиркома добавила, что в процессе рассмотрения исков от кандидатов и их заявлений отмечается некомпетентность в работе окружных избирательных комиссий.

- Участница несогласованного шествия в центре Москвы Дарья Сосновская, которая пострадала от действий полицейских при задержании 10 августа, минувшей ночью была доставлена бригадой скорой помощи в больницу — об этом сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

- В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах. В Комитете по экономической политике и промышленности считают, что нельзя эксплуатировать транспортные средства, «достигшие предельного срока». Каков предельный возраст авто - не уточняется. Автопроизводители поддержали предложение депутатов.

Автоэксперт Андрей Ломанов утверждает, что нужно четко определить, какой именно тип транспорта может попасть под запрет. По его мнению, ограничивать использование личного автомобиля нет необходимости.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что инициатива Госдумы может спровоцировать новую волну недовольства граждан.

- В Роскачестве дали совет по выбору хорошего вина. Оказывается, плохой алкоголь можно определить на глаз. На что обращать внимание в магазине, - рассказала главный специалист организации Наталья Петроченкова.

- Россиянам пообещали возвращение жаркого лета. По данным Гидрометцентра, в Центральном федеральном округе, а также в Поволжье в ближайшие дни температура поднимется до 34 градусов. По ночам ожидается 11-18 градусов. На западе же пройдут интенсивные грозовые дожди.

Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк отметила, что Москве рассчитывать на жаркое лето уже не стоит.