СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-14T18:08:05+03:00

Работник «скорой» пнул пьяную пациентку и уехал, мать бросила 4-летнюю дочку в кафе, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меда 00:00 00:00

Главные темы:

- В Ростове-на-Дону работник скорой помощи пнул пьяную пациентку и уехал. Но не все так однозначно - поступку фельдшера нашлось объяснение. Слушаем, какое.

- В Новосибирске продолжается сбор подписей горожан с требованием наказать местных живодерок. Люди обвиняют подростков в том, что они расчленили домашнего кота, а затем выбросили его на помойку. При обыске квартиры одной из подозреваемых в жестоком обращении с животными, полицейские обнаружили трупы других зверей.

- Мать, бросившая в Белореченске четырехлетнюю дочь, рассказала о причинах своего поступка. Как призналась в интервью СМИ Лариса Аль-Хафиз Требо, на это она пошла из-за безденежья.

Ранее в Краснодарском крае женщина оставила маленькую дочку в кафе, вложив ей в карман записку с просьбой не отправлять ребенка в детдом, а найти новых родителей.

- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меда. В ведомстве отметили, что если заметна мутноватость или осадок, лучше отказаться от приобретения такого продукта. Хранить натуральный мед лучше в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.

14 августа православные отмечают Медовый Спас. Это первый из традиционных народных праздников, знаменующих конец лета и начало осени. В этот день принято освящать воду и мёд нового сбора, а также угощать им бедных и нуждающихся.

Однако в этом году урожай не удался. Как рассказал президент российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, любители мёда могут столкнуться с нехваткой нового продукта на полках магазинов.