2019-08-14T02:40:22+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Компания Huawei выпустила собственную операционку HarmonyOS

Компания Huawei выпустила собственную операционку HarmonyOSКомпания Huawei выпустила собственную операционку HarmonyOS

Александр Тагиров рассказывает, как китайцы собрались конкурировать с Android и iOS

Компания Huawei выпустила собственную операционку HarmonyOS

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Всем привет! С Вами Александр Тагиров и сегодня мы поговорим о паровозике, который все-таки смог. А точнее о компании Huawei, которая наконец-то выпустила свою собственную операционку. Что это значит для владельцев устройств - в ближайшие пару минут.

Слухи о том, что Huawei собирается выкатить на рынок независимую систему, ходили уже несколько месяцев. Однако подробности о ней мы узнали только недавно. Система HarmonyOS с распределенной архитектурой практически полностью готова к применению, но ждать ее на смартфонах Huawei в ближайшее время не стоит.

На презентации топ-менеджеры компании рассказали, что новая операционная система кардинально отличается от того, что мы могли видеть в Android и iOS. Более того - она будет распространяться на основе открытой лицензии. То есть использовать ее смогут все желающие: от сторонних разработчиков-энтузиастов до производителей электроники. А фраза “распределенная архитектура”, которой так хвастались разработчики, буквально означает, что система сможет быть установлена на любые устройства без потери производительности и скорости. В основе операционки лежит микроядро, которое отвечает только за базовые возможности. Все остальные функции реализуются за счет дополнительных модулей.

Китайцы утверждают, что подобное решение позволит поставить новую ОС почти на все, что имеет экран и втыкается в розетку. По планам Huawei, первым делом Harmoni протестируют на фирменных умных телевизорах. Первый такой ТВ под названием Vision уже продемонстрировали публике — он появится в продаже в середине августа.

В 2020 году производители планируют устанавливать операционку в умные часы, фитнес-трекеры и ноутбуки. Еще через год компания намерена использовать систему в умных колонках и автомобильных медиасистемах.

Если с прочими гаджетами вроде бы все понятно, то вопрос со смартфонами Huawei по-прежнему остается открытым. Производители открыто заявили, что в ближайшее время не намерены предустанавливать операционную систему на своих смартфонах и планшетах. А все потому, что компания надеется сохранить партнерские отношения с Google. Однако если санкции помешают и ситуация обострится еще сильнее, то HarmonyOS в короткие сроки полностью заменит «зеленого робота».

О том, как скажется переход на новую ОС на фанатах Huawei и Android-смартфонов, говорить пока рано. Во-первых, новую систему пока что никто не видел. Во-вторых, очевидно, что первое время пользователи могут испытывать некоторые трудности из-за привыкания к платформе. Еще одна трудность, которую легко предсказать - это возможная нехватка приложений. Есть вероятность, что часть разработчиков откажется переносить свои программы на HarmonyOS, несмотря на наличие всех необходимых инструментов. Такое мы уже видели, например, в операционной системе Blackberry 10. Там пользователи несколько лет пытались безрезультатно дождаться выхода приложения Instagram. В любом случае, как все получится в действительности, покажет время.

С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем!

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