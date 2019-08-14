14 Авг. 19:03 2019-08-14T23:01:15+03:00

Интернет-мошенники пытаются нажиться на пропавшем мальчике, а мать изувеченной в Ингушетии девочки хочет вернуть себе дочь 00:00 00:00

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- На беде с исчезновением трёхлетнего омского мальчика пытаются нажиться интернет-мошенники. Они просят пользователей соцсетей перечислять деньги на поиски.

Тем временем, пропавшего ребенка ищут около шестисот полицейских, волонтеров, местных жителей. Вертолеты Росгвардии облетают лес, в котором потерялся малыш. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Анна Микула.

- Мать изувеченной в Ингушетии девочки хочет вернуть себе дочь. С таким требованием Лидия Ажигова обратилась к уполномоченному по правам ребенка в республике Зареме Чахкиевой. Мать семилетней Аиши пыталась угрожать правозащитнице судами и прокурором, если ей не отдадут девочку.

Как рассказала детский омбудсмен, временный законный представитель ребёнка Зарема Чахкиева, настроение Ажиговой всегда менялось - от благодарности до агрессии.