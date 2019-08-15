2019-08-15T03:02:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Появление первого Уголовного кодекса России, отмена сталинских премий и гибель Виктора Цоя

История в событиях и людях. Михаил Антонов - о том, что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Михаил Антонов - о том, что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Михаил Антонов - о том, что произошло в этот день в разные годы

Появление первого Уголовного кодекса России, отмена сталинских премий и гибель Виктора Цоя

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15 августа. В этот день в разные годы:

1845 год. Появление первого Уголовного кодекса России.

1946 год. Объявление низкопоклонству перед Западом.

1956 год. В СССР отменяют сталинские премии и возвращают ленинские.

1990 год. Гибель Виктора Цоя.

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