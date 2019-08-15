Появление первого Уголовного кодекса России, отмена сталинских премий и гибель Виктора Цоя
История в событиях и людях. Михаил Антонов - о том, что произошло в этот день в разные годы
Появление первого Уголовного кодекса России, отмена сталинских премий и гибель Виктора Цоя
15 августа. В этот день в разные годы:
1845 год. Появление первого Уголовного кодекса России.
1946 год. Объявление низкопоклонству перед Западом.
1956 год. В СССР отменяют сталинские премии и возвращают ленинские.
1990 год. Гибель Виктора Цоя.