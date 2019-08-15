2019-08-15T13:41:45+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, в Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары, Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, в Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары, Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

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Главные темы:

- Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).

Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

- В Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары. Летом. В августе.

- Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца 2019 года.

- В коридорах власти.

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