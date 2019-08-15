Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, в Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары, Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, в Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары, Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок
Главные темы:
- Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).
Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.
- В Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары. Летом. В августе.
- Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца 2019 года.
- В коридорах власти.