СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-15T16:21:03+03:00

Россия может запретить экспорт леса в Китай, в Новосибирске ради прикола расстреливают людей, 17-летние россиянки рожают по пятому ребенку 00:00 00:00

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- Россия может запретить экспорт леса в Китай. На такую меру Москва пойдет, если Пекин не будет участвовать в борьбе с незаконной вырубкой на российской территории. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, он лично попросил китайские правоохранительные органы посодействовать в борьбе с черными лесорубами.

- В России могут ужесточить правила техосмотра автотранспорта. Это предложение организации "Автонет". Там считают необходимым законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить дополнительную проверку системы ЭРА-ГЛОНАСС.

- «Расстреляем на глазах у девушки. Недорого» - так звучит реклама одной из новосибирских ивент-компаний, которая устраивает розыгрыши. Ее сотрудники, в форме спецназовцев, могут, якобы, подкинуть наркотики, надеть клиентам мешки на голову и устроить настоящий допрос. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память.

- Благополучно завершились поиски пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика. Ребенка обнаружили живым спустя двое суток. Он пропал во время поездки в лес: родители ушли собирать ягоды, оставив его в машине. Но вернувшись спустя 15 минут, не обнаружили малыша. Мальчик обезвожен, напуган, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку. По информации Росстата, больше четырех тысяч младенцев появились на свет у девушек, не достигших 17 лет. Причем в 12 лет мамами стали четверо россиянок.

Как рассказал директор Института демографии "Высшей школы экономики" Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такие ранние роды считаются нормой.

- Около 40% молодежи от 18 до 24 лет считают себя неверующим - таковы результаты опроса ВЦИОМ. Почти 20 процентов из этой возрастной группы относят себя к православным. Больше всего верующих среди респондентов в возрасте 60 лет.