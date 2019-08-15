Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?
Об этом в подкасте «Радиорубка» поспорили сопредседатель партия «Демократический выбор» Игорь Драндин и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков
Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?
Гости в студии:
- Игорь Юрьевич Драндин, сопредседатель партия «Демократический выбор»;
- Максим Андреевич Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.