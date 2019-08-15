2019-08-15T20:03:41+03:00
Радиорубка
Елена АФОНИНА@radio_kp

Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?

Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?

Об этом в подкасте «Радиорубка» поспорили сопредседатель партия «Демократический выбор» Игорь Драндин и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков

Власть своими последними действиями разжигает или гасит социальную напряжённость?

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Гости в студии:

- Игорь Юрьевич Драндин, сопредседатель партия «Демократический выбор»;

- Максим Андреевич Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Радиорубка

Тема: Радиорубка : Врачи посмеялись над своей зарплатой. А способно ли нынешнее правительство обеспечить достойные доходы?

В студии: Елена АФОНИНА

В гостях: Максим ЧИРКОВ, Николай ПЛАТОШКИН
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