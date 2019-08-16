СЕГОДНЯ 03:46 2019-08-16T11:33:23+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Первое месторождение золота на Клондайке, приказ о предателях Родины, постановление об освоении целины и день рождения Мадонны 00:00 00:00

16 августа. В этот день в разные годы:

1896 год - на Клондайке открыто месторождение золота.

1941 год - в СССР издан приказ № 270 "Кого считать предателем Родины".

1956 год - в СССР принимают постановление об освоении целины.

1986 год - день рождения Мадонны.