2019-08-16T11:33:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первое месторождение золота на Клондайке, приказ о предателях Родины, постановление об освоении целины и день рождения Мадонны

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первое месторождение золота на Клондайке, приказ о предателях Родины, постановление об освоении целины и день рождения Мадонны

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16 августа. В этот день в разные годы:

1896 год - на Клондайке открыто месторождение золота.

1941 год - в СССР издан приказ № 270 "Кого считать предателем Родины".

1956 год - в СССР принимают постановление об освоении целины.

1986 год - день рождения Мадонны.

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