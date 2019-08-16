Первое месторождение золота на Клондайке, приказ о предателях Родины, постановление об освоении целины и день рождения Мадонны
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первое месторождение золота на Клондайке, приказ о предателях Родины, постановление об освоении целины и день рождения Мадонны
16 августа. В этот день в разные годы:
1896 год - на Клондайке открыто месторождение золота.
1941 год - в СССР издан приказ № 270 "Кого считать предателем Родины".
1956 год - в СССР принимают постановление об освоении целины.
1986 год - день рождения Мадонны.