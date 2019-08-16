СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-16T12:00:08+03:00

Запись телефонных разговоров с помощью приложений - законно ли это? 00:00 00:00

Всем привет! С вами Александр Тагиров. И сегодня я поделюсь с вами маленьким секретом. Я записываю телефонные разговоры. Услышав это, многие мои собеседники задаются вопросом - насколько это законно? Отвечаю: тут есть свои нюансы. Так что давайте разбираться.

Первое, что нужно знать - это то, что сама по себе запись телефонных разговоров никаких законов не нарушает. Ведь в конце концов и вы и ваш собеседник знаете, о чем говорили, и для вас обоих это не является тайной. Примечательно, что предупреждать собеседника о том, что вы записали разговор, необязательно. Но это правило действует только относительно бытовых разговоров - при условии, что файлы не будут публиковаться в открытом доступе и передаваться третьим лицам. Исключение может быть в трех случаях. Если в разговоре обсуждается коммерческая тайна, сведения о частной жизни или персональные данные - вот тут вы обязаны сказать, что планируете запечатлеть разговор на пленке.

Тайну переписки и телефонных разговоров защищает 138 статья уголовного кодекса. Если вы сами или ваш собеседник во время разговора включают запись, это вас не касается. Совершенно другое дело - когда вы специально пишите чужой разговор, но сами в нем не участвуете. Такая шалость легко может легко превратиться в штраф в 80000 рублей или в бесплатный годовой вояж на исправительные работы.

Объясню на пальцах. Вы звоните супруге и включаете запись разговора: скажем, чтобы не забыть бесконечный список покупок. Здесь вы ничего не нарушаете. Но если вы установите на телефоне своей благоверной программу для записи ее разговоров с другими людьми — это преступление. И слезные рассказы судье о поиске возможных любовников вам вряд ли помогут.

Однако для всех любителей писать на память разговоры с бабулей есть неприятные новости. В последнее время количество приложений, способных выполнять эту простую функцию снизилось почти до нуля. И в первую очередь это касается андройд-устройств. Связано это с тем, что после выхода 9 версии операционки Google резко озаботился защитой приватности и законодательством некоторых стран. Проще говоря, зеленый робот не стал разбираться, где можно писать разговоры, а где нельзя. И просто снес такую возможность у всех пользователей разом. Решение, заслуживающее аплодисментов, ничего не скажешь.

Но способы все же есть. Например, на смартфонах Xiaomi есть фирменное приложение, которое никак не зависит от Google. Еще один способ - купить миниатюрный диктофон, который будет подключаться по Bluetooth и писать звонки вне зависимости от производителя смартфона. Такие устройства стоят в районе 5-6 тысяч рублей. Ну а для обладателей яблочных телефонов в магазине Apple все еще остались специальные приложения. Вот только работают они в своем большинстве по платной подписке.

С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем.