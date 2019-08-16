СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-16T22:32:44+03:00

С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном 00:00 00:00

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- Найденного в тайге под Омском трехлетнего мальчика перевели из реанимации в общую палату. Ребенок идет на поправку, общается с родителями, которые круглосуточно дежурят у кровати сына. С малышом работает психолог, чтобы вывести его из стрессового состояния. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Анна Микула.

- Минздрав оценит эффективность препарата "Фризиум", при получении которого была задержана мать тяжелобольного ребенка.

Москвичка заказала лекарство в интернете и пришла на почту за посылкой. Там её задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Директор Фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава рассказала, что мать ребенка уже допросили следователи.

Лекарство не зарегистрировано в России и входит в список психотропных. Его используют для снятия судорог при тяжелой стадии эпилепсии. Разрешенных аналогов в России нет.

- В Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса", пришедшего со стороны Японии. В регионе все выходные будет сохраняться дождливая погода, но вихрь уйдет, сообщает приморский Гидрометцентр. Выпало уже 70% месячной нормы осадков - уровень воды в реках поднимается.

С подробностями наш корреспондент Алексей Самуськов.

- В Новороссийске на стене многоэтажного дома установили необычный автомат для розлива питьевой воды. Диковина сразу обратила на себя внимание горожан. Многие решили, что таким хитрым способом людям пытаются продать обычную воду из водопровода.

- В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника. С инициативой ввести наказания выступила общественная организация «Коллективная защита». Соответствующее письмо уже направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Как рассказал президент "Коллективной защиты" Марат Аманлиев, действующее законодательство уже регулирует правила выгула опасных собак, но ответственность за нарушения в федеральном законе не прописана.

- Рацион россиян за последние 40 лет стал более здоровым. По исследования Росстата, жители нашей страны существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей. Также в рационе появилось больше рыбы и морепродуктов, а вот яйца и молочные продукты ушли на второй план.

Такие изменения в меню связаны со стремлением россиян придерживаться здорового образа жизни, - считает член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.