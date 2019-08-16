СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-16T20:52:13+03:00

Трамп захотел купить Гренландию, а врачи и учителя чаще других скучают по работе на отдыхе 00:00 00:00

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- Дональд Трамп захотел купить Гренландию. По информации «Уолл стрит джорнал», американский президент интересовался у своих советников и адвокатов о возможности США приобрести этот крупнейший в мире остров, входящий в состав Дании. Трампа в первую очередь интересуют природные месторождения острова и его стратегическое расположение. Однако многие в окружении президента считают идею с покупкой Гренландии очередной шуткой.

- Врачи и учителя чаще других скучают по работе на отдыхе - таковы результаты исследования сервиса Суперджоб. Почти 40% медиков и половина опрошенных учителей рассказали, что хотят быстрее выйти из отпуска.

Президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объясняет результаты исследования большим интересом к работе.