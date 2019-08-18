СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-18T14:42:13+03:00

В Ульяновске произошло массовое убийство, Британии грозит дефицит продуктов и лекарств из-за Brexit, а США за год планировали выход из договора РСМД 00:00 00:00

Главные темы:

- В Ульяновске произошло массовое убийство. В селе Патрикеево 16-летний подросток зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанёс себе несколько ранений и покончил с собой. Сейчас на месте работают следователи. Стало известно орудие, которым подросток расправился с семьёй - это топор.

- Британии грозит дефицит продуктов и лекарств из-за Brexit. К такому выводу пришли журналисты Сандей Таймс. К ним попали секретные документы с подсчётами правительства. По прикидкам кабинета министров, если Великобритания покинет Евросоюз 31 октября этого года, доступность свежих продуктов питания уменьшится, что повлияет на увеличение их стоимости. Пошлины на импорт бензина приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий и, следовательно, две тысячи человек лишатся рабочих мест. Существенные перебои в работе портов могут продлиться до трех месяцев. Правительство делает вывод, что всё это приведёт к массовым протестам, а потому - придётся усилить полицейский контроль. На необходимости выхода Великобритании из ЕС в октябре настаивает избранный новый премьер-министр Борис Джонсон. Его предшественница Тереза Мэй тоже пыталась организовать этот выход, но не добилась соглашения всех сторон, а потому покинула пост.

- Илья Яшин вышел на свободу после третьего подряд ареста. И его снова задержали. Муниципальному депутату и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму предъявляют призывы к участию в несогласованных акциях. Произошло это на выходе из второго спецприёмника города Москвы. Депутат отбывал арест, полученный за пост в Твиттере о встрече со сторонниками у городской избирательной комиссии 14 июля. В первый раз его заключили под стражу 29 июля — тогда ему вменили призыв приходить на акцию 27 июля.

- США выделили деньги на новые ядерные ракеты за год до выхода из ДРСМД. Это значит, что разрыв договора они спланировали давно и не собирались прислушиваться к мнению России. Об этом журналистам рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Американский бюджет, в котором была и эта строка, утверждали заранее, когда никаких претензий по поводу ракет к России ещё не предъявляли.

США официально вышли из ДРСМД 2 августа. Поводом стало якобы имевшее место нарушение Россией положений соглашения. Американцы посчитали, что вразрез с договором идет развертывание ракеты 9М729. В Москве в ответ указывали, что дальность полета этой ракеты не противоречит ДРСМД.