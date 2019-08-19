2019-08-18T21:35:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Утверждение тельняшки, полет Белки и Стрелки в космос, ГКЧП и создание дуэта Pet Shop Boys

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Утверждение тельняшки, полет Белки и Стрелки в космос, ГКЧП и создание дуэта Pet Shop Boys

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19 августа. В этот день в разные годы:

1874 год - утверждение тельняшки, как формы для матросов.

1960 год - первый полет животных Белки и Стрелки в космос с благополучным возвращением.

1991 год - путч и создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКПЧ).

1981 год - создание дуэта Pet Shop Boys.

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