Утверждение тельняшки, полет Белки и Стрелки в космос, ГКЧП и создание дуэта Pet Shop Boys
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Утверждение тельняшки, полет Белки и Стрелки в космос, ГКЧП и создание дуэта Pet Shop Boys
19 августа. В этот день в разные годы:
1874 год - утверждение тельняшки, как формы для матросов.
1960 год - первый полет животных Белки и Стрелки в космос с благополучным возвращением.
1991 год - путч и создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКПЧ).
1981 год - создание дуэта Pet Shop Boys.