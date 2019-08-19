СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-18T21:51:31+03:00

Готовимся к сентябрьской презентации Apple 00:00 00:00

Всем привет! С вами Александр Тагиров и сегодня мы пофантазируем на тему, возможно, главного осеннего события в мире гаджетов - презентации Apple. В этом году, впрочем, как и всегда, компании не удалось обеспечить секретность своих продуктов на должном уровне. Хотя, давайте будем честными - большая часть утечек имеет вполне санкционированный характер и выходит из-под пера яблочных маркетологов преднамеренно.

Одна из таких запланированных утечек была обнаружена всего несколько дней назад - в очередном обновлении бета-версии iOS 13. В недрах системы энтузиасты обнаружили очень интересный скриншот с названием «Hold For Release», что можно перевести как «Оставить для релиза». Там на динамической иконке календаря была указана дата презентации новых айфонов — 10 сентября. Так что у нас есть все основания полагать, что этот прогноз достоверен.

Если верить слухам, новая линейка смартфонов Apple не получит значительных изменений. В этом году Apple планирует выпустить три новые модели смартфона: iPhone с гигантским экраном, обновленную модель стандартного размера, а также бюджетную версию, которая сделает смартфон более доступным, сохраняя при этом все ключевые функции.

Ожидается, что флагманская версия с большим дисплеем будет поддерживать разделение экрана, что позволит пользователю запускать два приложения одновременно. Также велики шансы, что в этой модели появится возможность использовать две сим-карты, что тоже популярно среди покупателей смартфонов. Бюджетная же модель будет поддерживать основные функции iPhone X, такие как встроенная технология дополненной реальности и распознавание лиц, однако экран будет иметь меньшее разрешение. Точные названия устройств пока неизвестны, но я предлагаю называть их так: дорогой iPhone, iPhone подороже и самый дорогой iPhone».

Что касается внешнего вида, то тут тоже все неоднозначно. Дело в том, что в июле этого года в интернете появилось видео с макетом нового смартфона, созданного на основе всех имеющихся слухов. Одним из главных отличий нового гаджета от предшественников стала задняя камера, которая располагается на выпуклой квадратной платформе в левом верхнем углу. Сразу отмечу, что такое дизайнерское решение очень не понравилось даже самым преданным фанатам Apple.

А теперь попробуем подвести итог. Айфоны 2020 года претерпят значительные изменения как во внешнем виде, так и в «железе». В конце концов, не стоит забывать, что совсем скоро произойдет развертывание сетей 5G, а значит, что на рынке должны появиться новые смартфоны, которые поддерживают эту технологию. Компания Apple вряд ли упустит это из внимания. В любом случае, как бы то ни было, подробности мы узнаем совсем скоро - 10 сентября.