СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-19T16:20:42+03:00

В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком, в Дании назвали абсурдной идею Трампа купить Гренландию, «Комсомолка» выяснила, как наживаются на больных детях 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком. Член оборонного комитета Франц Клинцевич считает, что, якобы найденные Британией свидетельства участия армии России в боях на востоке Украины - это предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому от сближения с Россией.

Ранее газета "Гардиан" сообщила, что исследовательская группа из Лондона обнаружила на спутниковых снимках вооруженные автоколонны и танки, которые якобы использовались только в российской армии.

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения, которые состояли из трофейной украинской техники. Российских машин там не было.

- Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию. Метте Фредериксен заявила, что остров не продается и эту, цитата, "абсурдную дискуссию" нужно прекратить. Тем не менее, Дания стремится к сотрудничеству с США. По словам Фредериксен, власти страны хотят встретиться с президентом Соединенных Штатов и обсудить возможность совместной работы в Арткике.

По мнению члена оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича, Гренландия нужна Америке для того, чтобы усилить военное присутствие у границ России.

- Минприроды предложило ввести 100-процентную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас производители перерабатывают от 5 до 35% реализованных продуктов, либо оплачивают экологический сбор. По мнению ведомства, увеличение нормативов позволит повысить доходы от экосбора с 2 миллиардов рублей до 136 ежегодно. Больше всего предполагается получить с производителей электроники, бумаги и картона, а также резины и шин.

Однако, как подчеркивается в документе, рост нормативов утилизации может привести к повышению цен на продукцию почти на полтора процента.

- Ежедневно в Интернете мелькают посты с просьбой о помощи больным детям. Оказалось, что далеко не все, кто собирает деньги на лечение - собирается потратить их по назначению.

Как в Интернете наживаются на больных детях и чужом сострадании, выясняла специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дина Карпицкая.