19 Авг. 19:03 2019-08-19T20:23:48+03:00

Путин заявил, что возвращение России в G8 неизбежно, республики бывшего СССР отмечают годовщину путча, Роспотребнадзор предложил запретить мобильники в школе 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Эскорт истребителей и Дорога Мимоз. Владимир Путин прилетел во Францию для встречи с главой страны Эмманюэлем Макроном. Как рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, лидеры обсудят международную повестку дня.

- 19 августа в Москве пройдет несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций.

После событий 91-го года прошло почти три десятилетия. Насколько оправдались ожидания тех республик, что были таранами и заводилами развала СССР выяснял политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин, он сейчас с нами в студии.

- В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку. Следователи уже возбудили уголовное дело.

- В Приморье больше 150 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна. В районах края выпала почти месячная норма осадков.

- Роспотребнадзор предложил ограничить использование мобильных телефонов в школах. Документ с методическими рекомендациями разошлют в регионы до сентября.

Ведомство предлагает обязать учеников при входе в школу переводить гаджеты в режим "без звука". Администрация учебного заведения также должна предусмотреть места для хранения телефонов. Исключения могут сделать для детей, нуждающихся в пользовании устройствами для мониторинга состояния здоровья, а также для педагогов и родителей.