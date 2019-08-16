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Елена АФОНИНА@radio_kp

«Мы поняли, что высоту не удастся удержать и решили садиться на поле»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет

Герой России, пилот Дамир Юсупов немногословен и даже очень скромен.Герой России, пилот Дамир Юсупов немногословен и даже очень скромен.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена летчика рассказала «Комсомольской правде», что муж не спал всю ночь, переживает за пострадавших пассажиров, прокручивает всё снова и снова

«Мы поняли, что высоту не удастся удержать и решили садиться на поле»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет

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Командир аэробуса A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, обратился к пассажирам. Дамир Юсупов извинился за то, что не смог доставить их к месту назначения - в Симферополь. На коротком брифинге в аэропорту Екатеринбурга, куда он прилетел вместе с остальными членами экипажа, Юсупов ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что происходило в кабине пилотов, когда двигатели лайнера отказали.

Жена командира экипажа Наталья Юсупова рассказала, как встречала супруга дома. По её словам, Дамир Юсупов переживает за пострадавших.

Общий налет командира экстренно севшего самолета Дамира Юсупова составляет больше трех тысяч часов. Теперь он стал настоящим героем. Школьный учитель Юсупова Татьяна Забрыгина рассказала - Дамир всегда был ответственным.

Отец командира экипажа Касим Юсупов узнал о подвиге сына из новостей. Он рассказал, что Дамир Юсупов хотел поступить на летчика сразу после армии, но не смог пройти из-за состояния здоровья. А через несколько лет попробовал еще раз.

Дамир Юсупов до 33 лет жил в Сызрани. Здесь он закончил политехнический колледж, трудился юристом, а потом уехал в Бугуруслан учиться на летчика. В Сызрани его знают как ответственного человека. Имам местной мечети Фарид Хазрат вспоминает, что Юсупов всегда верил в бога.

Аэропорт «Жуковский» уже начал отправлять багаж экстренно севшего рейса. Об этом сообщил замгендиректора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин. Он также отметил, что разбирать самолет будут сразу после окончания расследования.

В четверг вечером пассажиры самолета А321 "Уральских авиалиний" прители в Крым другими рейсами. В аэропорту Симферополя их встречали журналисты. Корреспондент "Комсомольской правды" Надежда Дацюк пообщалась с прибывшими в Крым.

Руководитель центра изучения аэрофобии Алексей Герваш рассказал, что побороть страх полета некоторые пассажиры Аэробуса смогут после психотерапии.

Вылетевший в Уфу из Москвы самолет UTair вернулся во Внуково. При взлете лайнер попал в стаю птиц - об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Также уточняется, что одна из птиц врезалась в лобовое стекло самолета, но стекло уцелело. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что в правый двигатель самолета Минводы - Москва также попала птица. Повреждений у лайнера не было, но рейс задержали на пять часов.

Росприроднадзор подтвердил наличие незаконной свалки рядом с аэропортом Жуковский. В двух километрах от взлетно-посадочной полосы расположена мусороперегрузочная станция и незаконный полигон с отходами. В Росприроднадзоре заявили, что участок, на котором находится свалка принадлежит компании "Вымпел К" - ее уже оштрафовывали на полмиллиона рублей.

Председатель правления Общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин считает, что теперь полигон уберут, но это не решит глобальной проблемы с мусором в Подмосковье.

В России предложили создать "паспорт аэропорта". Это усилит безопасность авиаперевозок - считает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Утром 15 августа самолет А321 "Уральских аваиалиний" вылетел из Подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека - 7 членов экипажа и 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок . Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек - нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

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