Установка Царь-колокола в Кремле, открытое письмо Федора Раскольникова Сталину, образование группы «Иван Купала»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Установка Царь-колокола в Кремле, открытое письмо Федора Раскольникова Сталину, образование группы «Иван Купала»
17 августа. В этот день в разные годы:
1836 год - установка Царь-колокола в Кремле.
1939 год - открытое письмо Федора Раскольникова Иосифу Сталину.
1987 год - самоубийство в тюрьме нациста Рудольфа Гесса.
1998 год - образование группы «Иван Купала»