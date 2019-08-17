2019-08-17T13:52:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Установка Царь-колокола в Кремле, открытое письмо Федора Раскольникова Сталину, образование группы «Иван Купала»

Что произошло в этот день в историиЧто произошло в этот день в истории

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Установка Царь-колокола в Кремле, открытое письмо Федора Раскольникова Сталину, образование группы «Иван Купала»

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17 августа. В этот день в разные годы:

1836 год - установка Царь-колокола в Кремле.

1939 год - открытое письмо Федора Раскольникова Иосифу Сталину.

1987 год - самоубийство в тюрьме нациста Рудольфа Гесса.

1998 год - образование группы «Иван Купала»

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