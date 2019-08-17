2019-08-17T14:32:44+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Появилась расшифровка пилотов А321, в Крыму случайно запустили ракеты, продажа канцтоваров выросла на 800%

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

Появилась расшифровка пилотов А321, в Крыму случайно запустили ракеты, продажа канцтоваров выросла на 800%

00:00
00:00

Главные темы:

- Проект "База" опубликовал расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321 в Подмосковье. Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский экипаж подал сигнал аварийной ситуации. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек - нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

- Минобороны попытается взыскать с двух военнослужащих больше 45 миллионов рублей за случайно запущенные ракеты. Инцидент произошел два года назад. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29 ТД на военной базе в Крыму. Они нарушили регламент работ и случайно подали ток на пиропатроны. В результате одна из ракет снесла ворота, разрушила часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала.

- Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей. Администрация города обратилась к федеральным дорожным службам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах.

- Совет по правам человека при Президенте попросил прокуратуру проверить законность административных дел против участников несогласованной акции 27 июля в Москве. В СПЧ считают, что к задержанным неправильно применяли законодательство. Во время несогласованного митинга было задержано 1431 человек. Протоколы об административных нарушениях составили на 790 участников. Позже столичные суды арестовали 88 человек.

- Матери детей-инвалидов обратились за помощью к Президенту. Они написали письмо Владимиру Путину с просьбой решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Обращение подписали 82 женщины из разных регионов страны. Один из инициаторов обращения, многодетная мама Наталья Дмитриева рассказала, что родители вынуждены заказывать запрещенные препараты, ведь другого способа помочь своим детям у них нет.

- Уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян - это данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Своим доходом довольны только 13% респондентов. 34% уверены - их доход не соответствует объему и сложности выполняемых ими задач. В несоответствии заработка россияне обвинили Правительство и работодателей.

- В крови людей, которые отравились подсолнечным маслом в Ульяновске, найден отрава. Специалисты обнаружили вещество, которое входит в основу крысиного яда.

- Тайфун "Кроса" размыл 15 дорог в Приморье. На юге и западе региона начались паводки. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках.

- Россияне постепенно переключаются с покупок школьных принадлежностей в обычных магазинах на интернет-заказы. Таким образом прирост продаж канцелярии в июле и августе увеличился на 300%.

- Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев

- Жительницу Владивостока заставили выгнать из квартиры 18 собак. В суд обратились соседи 55-летней любительницы домашних животных. Жильцы многоквартирного дома жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде. Суд удовлетворил иск и обязал собачницу избавиться от такого количества питомцев. Отравлять жизнь могут не только соседи, но и непрошенные гости в вашей квартире. Например, полтергейсты. По словам сибирячки Нины Григорьевой, она делит жилплощадь с барабашкой. Жительница Новосибирска не выдержала такого соседства и обратилась в полицию.

Скачать передачу [mp3, 27.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Августа 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США
В Турции нашли гробницу внучки грузинской царицы Тамары
Причиной пожара в отеле Одессы «Токио стар» называют возгорание проводки
В Совфеде попытку Польши «сдержать Россию» считают абсурдной
Зидан включил в заявку "Реала" на матч с "Сельтой" Бэйла и Хамеса
Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
"Бавария" приобрела полузащитника Коутиньо
В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты в ангаре
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Взрыв в ресторане Китая: четыре человека погибли
В Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг
Минторг США может продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Роскосмос разработал способ сделать «невидимый» спутник
В Москве дожди и сильный ветер: объявили «желтый» уровень опасности погоды
Экс-глава МИД Франции призвал Европу наладить отношения с Россией раньше Трампа
В США разбился небольшой самолет, погибли два человека – каскадер и телеведущая
Покупка Гренландии может стоить Трампу половину ВВП США
Пассажирка Airbus А321 пожаловалась на травлю в СМИ и интернете
Стрелявший в мечети Норвегии рассказал о своих мотивах
В России разрешили ставить автономера нового формата