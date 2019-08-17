СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-17T14:32:44+03:00

Появилась расшифровка пилотов А321, в Крыму случайно запустили ракеты, продажа канцтоваров выросла на 800% 00:00 00:00

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- Проект "База" опубликовал расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321 в Подмосковье. Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский экипаж подал сигнал аварийной ситуации. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек - нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

- Минобороны попытается взыскать с двух военнослужащих больше 45 миллионов рублей за случайно запущенные ракеты. Инцидент произошел два года назад. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29 ТД на военной базе в Крыму. Они нарушили регламент работ и случайно подали ток на пиропатроны. В результате одна из ракет снесла ворота, разрушила часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала.

- Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей. Администрация города обратилась к федеральным дорожным службам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах.

- Совет по правам человека при Президенте попросил прокуратуру проверить законность административных дел против участников несогласованной акции 27 июля в Москве. В СПЧ считают, что к задержанным неправильно применяли законодательство. Во время несогласованного митинга было задержано 1431 человек. Протоколы об административных нарушениях составили на 790 участников. Позже столичные суды арестовали 88 человек.

- Матери детей-инвалидов обратились за помощью к Президенту. Они написали письмо Владимиру Путину с просьбой решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Обращение подписали 82 женщины из разных регионов страны. Один из инициаторов обращения, многодетная мама Наталья Дмитриева рассказала, что родители вынуждены заказывать запрещенные препараты, ведь другого способа помочь своим детям у них нет.

- Уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян - это данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Своим доходом довольны только 13% респондентов. 34% уверены - их доход не соответствует объему и сложности выполняемых ими задач. В несоответствии заработка россияне обвинили Правительство и работодателей.

- В крови людей, которые отравились подсолнечным маслом в Ульяновске, найден отрава. Специалисты обнаружили вещество, которое входит в основу крысиного яда.

- Тайфун "Кроса" размыл 15 дорог в Приморье. На юге и западе региона начались паводки. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках.

- Россияне постепенно переключаются с покупок школьных принадлежностей в обычных магазинах на интернет-заказы. Таким образом прирост продаж канцелярии в июле и августе увеличился на 300%.

- Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев

- Жительницу Владивостока заставили выгнать из квартиры 18 собак. В суд обратились соседи 55-летней любительницы домашних животных. Жильцы многоквартирного дома жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде. Суд удовлетворил иск и обязал собачницу избавиться от такого количества питомцев. Отравлять жизнь могут не только соседи, но и непрошенные гости в вашей квартире. Например, полтергейсты. По словам сибирячки Нины Григорьевой, она делит жилплощадь с барабашкой. Жительница Новосибирска не выдержала такого соседства и обратилась в полицию.