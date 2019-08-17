СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-17T16:20:03+03:00

В Москве прошел согласованный митинг КПРФ, просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи 00:00 00:00

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- В Москве прошел согласованный митинг КПРФ. По данным организации "Белый счетчик" в акции на проспекте Сахарова приняли участие почти 4 тысячи человек. 17 августа провести акцию против отказа в регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму также хотели оппозиционеры — заявку в мэрию города подавал муниципальный депутат Андрей Морев, но получил отказ. Прямо сейчас в Москве проходит серия одиночных пикетов. Акция началась в 14:00 в центре столицы.

- Просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи. Заемщики старше 60 ти лет в три раза чаще задерживают выплаты, чем те, кому еще нет 25-ти. Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов утверждает, что пенсионеры берут кредиты из - за нехватки прожиточного минимума или по просьбе детей и внуков.

- В Роскачестве дали совет по выбору хорошего вина. Оказывается, плохой алкоголь можно определить на глаз. На что обращать внимание в магазине, - рассказала главный специалист организации Наталья Петроченкова.