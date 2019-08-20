20 Авг. 07:33 2019-08-20T19:14:46+03:00

Почему при выборе автомобиля нужно обратить внимание на бренд Subaru 00:00 00:00

- В эфире Михаил Антонов.

- Кирилл Бревдо. И специальный гость – руководитель отдела по связям с общественностью Субару Мотор Наталия Руденко. Здравствуйте, Наталия.

- Мой дебют на вашей радиостанции особенно волнителен.

- А что ж волноваться, вы сейчас будете расхваливать машину Subaru – и все нормально.

- У нас тут душевно!

- Да. Теплая ламповая атмосфера, как мы любим говорить.

- Как в автомобилях Subaru?

- Фактически да. Скажите, в этом году вы будете еще чем-то радовать или уже планов громадье на 2020-й?

- Мы, к сожалению, не можем порадовать огромным числом новинок, поскольку наши автомобили обновляются не так быстро, как, возможно, другие бренды, но в этом году мы показали такую очень яркую и интересную машинку-зажигалку – Subaru XV в комплектации Токио, очень интересный, необычно выделяющийся в потоке автомобильчик с прекрасной системой EyeSight. Это максимальная комплектация премиум.

- Напомню, что XV – это компактный кроссовер, правильно?

- Да. Это маленький кроссовер городской с высоким клиренсом 220 мм, что очень удобно для городских дебрей. Поэтому этот автомобильчик выбирает как молодежь, так и пожилые люди.

- Кстати, насчет городских дебрей я не совсем соглашусь. Потому что я ездил на XV в разных пресс-турах и вот последний раз ездил, по-моему, в Финляндии зимой. Могу сказать, что эта машина не только хорошо ездит по хорошим дорогам, она, благодаря системе X-Mode, по-моему, она еще и по буеракам ползает. Опять таки, дорожный просвет, мне кажется, у XV едва ли не рекордный в классе – не помню, какой…

- Он аналогичный Subaru Forester – 220, да.

- Это много. Хорошая геометрия кузова. Там небольшие свесы, плюс полный привод, плюс этот X-Mode, который перераспределяет… все это вполне себе неплохо работает, как мне показалось. Так что одним бы городом я эту машину не ограничивал.

- Да. Главное, что это первый автомобиль, который был представлен на глобальной платформе Subaru. Теперь все автомобили так же будут выпускаться на одной единой глобальной платформе. XV был первопроходец.

- А глобальная платформа – ее особенность в чем?

- Ее особенность в безопасности, в технологичности, в том, что все автомобили собираются на единой глобальной платформе и полный привод, и все симбиозы собираются максимально надежно и функционально.

- То есть, когда мы говорим про технологию Subaru – это вот одна из отличительных особенностей это единая платформа для сборки всех моделей?

- Да, мы к этому идем. Уже есть Forester, будет следующее поколение – Subaru Outback и симметричный полный привод так же запатентована технология, которая применяется на всех автомобилях Subaru.

- Но вообще такая вот одна платформа для разных моделей – это общая такая мировая тенденция, это все сделано для того, чтобы можно было сэкономить на разработке и сделать машину сразу лучше – и как для высокого класса, так и для начальных каких-то уровней, условно говоря. Ну, если тот же Outback будет на той же платформе, что и XV – это же машины разного класса – но при этом как бы верхний срез технологии идет по более высокой машине?

- Да. Но при этом эта платформа постоянно дорабатывается. Проводятся краш-тесты, выбирается, в каких местах какой элемент железа должен быть более мягкий, более твердый – все это совершенствуется для идеального результата.

Руководитель отдела по связям с общественностью Субару Мотор Наталия Руденко вместе с автоэкспертом Кириллом Бревдо в студии прямого эфира Радио «Комсомольская правда»

- Про двигатель давайте.

- Наш оппозитный…

- Subaru Boxer?

- Да. Пока только два гражданских автомобилей выпускают оппозитные двигатели, мы одни из них…

- Я тщетно пытаюсь вспомнить, что за вторая. Да, Porsche.

- Porsche, да.

- Почему выбор именно на этот движок выпал?

- Потому что именно оппозитный двигатель позволяет сделать самый низкий центр тяжести, он размещается ровно посередине всех наших автомобилей и это позволяет разместить все остальные элементы симметрично.

- На самом деле, действительно интересная технология и это как бы уже не просто… ну, вот особенность, которая продиктована какими-то преимуществами компоновочными – это особенность, которая уже на самом деле является родовой для компании Subaru, потому что горизонтальные оппозитные двигатели уже очень и очень давно используются в автомобилях марки и в свое время, например, Subaru блистали в ралли и там тоже использовались вот эти самые двигатели, вот эти системы полного привода. Понятно, что все не стоит на месте, развивается, и хорошо, что вот эти спортивные технологии, плюс постоянная работа с надежностью приводит к тому, что обычный человек может пойти и купить машину, которая в ралли, может быть, сейчас не участвует…

- Дело не в ралли. Дело в том, что здесь, получается, самые меньшие колебания. Чем меньше двигатель переставляет, тем надежнее твой автомобиль, тем он увереннее держит дорогу.

- Это позиция Subaru? Мы сейчас про двигатель говорим, а, если мы говорим про технологии Subaru, давайте посмотрим, ведь, по сути, у компании уникальные разработки. Двигатель, привод, трансмиссия, система помощи водителю EyeSight… И все это разработано специально для Subaru. Это говорит о том, что мы сами все придумаем, мы сделаем эксклюзивно, индивидуально, исключительно для наших моделей и пусть уже другие пользуются нашими наработками? Почему такой принцип делать все эксклюзивно? Водитель Subaru покупает эсклюзивную машину, с эксклюзивными технологиями этой компании.

- Не зря у нас Логан создан инженерами и в первую очередь мы все наши новинки и разработки стараемся применять для конечного пользователя. С наибольшей безопасностью, с наибольшим функционалом и интуитивным пониманием того, что происходит. Как работает EyeSight?

Это так же, как наши два человеческих глаза, которые смотрят на дорогу и ты интуитивно понимаешь, как эта система работает, и ты ей доверяешь. Потому что она тебе понятна. Это не радары, которые мы не можем понять, мы не киты и не летучие мыши…

- Это Наталия сейчас говорит про систему помощи водителю…

- Да. Для наших реалий, когда ты едешь в пробке, когда система работает с нуля, то есть, ты можешь спокойно убрать ноги с педалей и переключать джойстик и машина сама тормозит, сама набирает скорость…

- Это не расслабляет водителя? Ведь помимо системы помощи водителю есть система интеллектуального привода, система помощи при движении по бездорожью X-Mode… Водитель расслабляется. А он должен быть сконцентрирован на дороге… А вы предоставляете все технике…

- Полностью система не дает расслабиться водителю. Она всегда напомнит, если руки убрать с руля, она напомнит, если впереди стоящий автомобиль тронулся. Она старается подстраховать, помочь, объяснить, где-то не отвлечься, где можно отвлечься в наших сегодняшних реалиях и, тем самым, защитить своего водителя и его семью.

- Напомню, Наталия Руденко у нас сегодня в гостях, руководитель отдела по связям с общественностью Субару Мотор.

- Да. Кстати, я по поводу EyeSight хотел сказать, что я разговаривал с коллегами из журнала «За рулем», они испытывали разные системы с технологиями автономного вождения и как-то у них очень успешно, по-моему, XV у них был на тесте, как-то он очень успешно у них все испытания прошел. Это связано и с автоматическим торможением, и системы наблюдать действительность. Понятно, что там нет радара, но в данном случае почему-то это не помешало совершенно Subaru хорошо выступить в этих независимых соревнованиях.

- Могу сказать, что разработки EyeSight начались еще в 1989 году. И то, что мы сейчас имеем, это третье поколение EyeSight и, я думаю, что в будущем мы перейдем уже на следующее поколение, возможно, уже это будут какие-то симбиозы, в том числе, и с радаром… мы работаем над этим. Но сейчас XV – да, это была первая машина представлена на российском рынке с этой системой EyeSight и она честно прошла все испытания у всех журналистов.

- Вот тут нам пишут наши слушатели и спрашивают, не думает ли Subaru о выпуске минивенов? Насколько я знаю, на японском рынке были какие-то компактные модели… такие совсем вот типа Кикары, которые распространены в Японии. А у нас роль минивенов сейчас выполняют кроссоверы, потому что тот же Outback он же гигантский внутри.

- Outback очень большой, Forester тоже большой по вместимости. Конечно, это не минивен, и Subaru раньше и пикапы выпускал, мне кажется, мы выпускали все варианты кузова, которые были возможны… Есть, конечно, один у нас похожий на минивен автомобиль, который представлен на американском рынке, но на сегодняшний момент у нас Forester наш флагман продаж и я считаю, что надо пройти тест-драйв, чтобы понять, почему.

- Всегда интересно, как видит компания своего потенциального покупателя. Это семья? Это чисто для мужчин, чисто для женщин? Или – все флаги в гости к нам?

- Может быть, охотники и рыболовы основная целевая аудитория?

- Наверняка ведь есть какой-то спектр, главное направление, по которому Subaru все-таки работает?

- Михаил, вы очень подходите под нашего покупателя. Вы взрослый, вы разбираетесь в технике…

- Вы машину не водите, Михаил?

- Нет, машину вожу, водительского удостоверения не имею.

- То есть, наша категория, как правило, это семейный мужчина 40 лет, с семьей, любящий путешествовать, любящий комфорт и которому нужен автомобиль, который выручит его в любой жизненной ситуации – будь то зима, лето, осень…

- Это, скорее, я тогда, получаюсь.

- Вот! Собака есть?

- Кот есть. Ну, придется собаку заводить, видимо… чтобы путешествовать с собакой. Да, я по поводу Forester хотел спросить. Я прокатился на двухлитровой машине в свое время… и могу сказать, что там не так много сил, но при этом машине всего хватает, на мой взгляд.

- 151, да. Поэтому все зависит от того, какова ваша задача. То есть, здесь может быть разница только в старте, но опять же цепной вариатор не даст вам почувствовать …

- Они все с вариаторами, да?

- Все с вариаторами, только с цепными…