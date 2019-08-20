2019-08-20T15:57:09+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВВалентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

У деревни Лосево погибает взвод... Люди стоят в дикой пробке на трассе М4 из-за ремонта дороги, а ушлые местные жители показывают варианты объезда за 750 рублей

Пробки на трассе М4 уже настолько традиционны, что местные жители построили на них бизнес. За плату готовы провезти полями-огородами тех, кто не желает стоять по много часов.Пробки на трассе М4 уже настолько традиционны, что местные жители построили на них бизнес. За плату готовы провезти полями-огородами тех, кто не желает стоять по много часов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Где при этом находится ГИБДД, которая по идее и должна регулировать движение, непонятно. Ну что ж, при помощи наших слушателей составили варианты объезда - слушайте советы бывалых!

У деревни Лосево погибает взвод... Люди стоят в дикой пробке на трассе М4 из-за ремонта дороги и бездействия ГИБДД, а ушлые местные жители показывают варианты объезда за 750 рублей

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