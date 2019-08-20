У деревни Лосево погибает взвод... Люди стоят в дикой пробке на трассе М4 из-за ремонта дороги, а ушлые местные жители показывают варианты объезда за 750 рублей
Где при этом находится ГИБДД, которая по идее и должна регулировать движение, непонятно. Ну что ж, при помощи наших слушателей составили варианты объезда - слушайте советы бывалых!
У деревни Лосево погибает взвод... Люди стоят в дикой пробке на трассе М4 из-за ремонта дороги и бездействия ГИБДД, а ушлые местные жители показывают варианты объезда за 750 рублей