СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-21T18:27:16+03:00

В Турции спасают российскую девочку, которую засосало в трубу бассейна, Путин и Макрон договорились игнорировать идеи Порошенко и Зеленского, фейсбук покажет пользователям, какие данные о них собирает 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В российском МИДе призвали турецкие власти оказать максимальную поддержку пострадавшей девочке из Петербурга. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи ребенку и родителям. Сегодня должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации.

Оператор Coral Travel снял семье жилье рядом с больницей на два дня. Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, страховка туристов должна покрыть все медицинские расходы.

- После встречи Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была окончательно отвергнута идея Порошенко и Зеленского о ликвидации нормандского формата путем его расширения - об этом "Комсомольской правде" рассказал Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, теперь ревизии Минских соглашений ждать не стоит, а вот саммит "Нормандской четверки" может пройти в обозримом будущем.

Также Алексей Чеснаков заявил о том, что в ближайшие недели возможен обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет не только о моряках - отметил политолог.

- Поиски пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки идут уже третьи сутки. Работу спасателей пришлось останавливать на несколько часов из-за медведя, который ходит по лесу. Пока еще есть надежда найти ребенка живым, - передает корреспондент "Комсомольской правды" Юлия Данченко.

- Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу военных разработок США, которые нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запрос о проведении соответствующего заседания направили Россия и Китай.

В понедельник Пентагон сообщил, что 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования. По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. Ее дальность полета - больше 500 километров, что превышает допустимые характеристики по ДРСМД.

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич считает, что американские ракеты представляют прямую угрозу для России.

- В ночной перестрелке в Краснодаре убили мужчину. В драке участвовали 10 человек, их разыскивает полиция. Следователи возбудили уголовное дело. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Егор Казаков.

- В России предложили создать «первосентябрьский капитал». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В рамках программы предлагается выделять родителям дополнительные деньги на сбор ребенка в школу.

Как рассказал автор законопроекта, депутат Борис Чернышов, даже минимальный набор принадлежностей для школьника сегодня стоит достаточно дорого.

- В Фейсбуке можно будет контролировать данные о себе с других сайтов. Сотрудники компании хотят создать список сервисов, которые собирают сведения о пользователях. Указанные данные будут использовать для подбора подходящих рекламных объявлений. Пользователи смогут не только узнать собираемые о себе данные, но и удалить информацию из соцсети. Бета-тестерами новой функции станут жители Ирландии, Южной Кореи и Испании.

Фейсбук пытается обелить свою репутацию и идти на встречу пользователям после недавних скандалов, - считает генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.