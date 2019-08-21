2019-08-21T18:40:54+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

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Главное. О чем говорит страна:

- Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты. По данным ведомства, в среднем этот показатель составляет три процента от общих потребительских расходов.

Больше всего на такие товары не жалеют денег жители Еврейской автономной области — 6%, Ямало-Ненецкого округа — чуть больше 5 процентов, Республики Хакасия и Костромской области — по 4% от общих расходов.

Меньше всего вредные товары приобретают жители Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Тамбовской области. Москва и Петербург расположились посередине - три и два процента соответственно.

- Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона. Представители платёжной системы уже обсуждают эту возможность с российскими банками. Если идея будет реализована, то пользователи смогут отправлять деньги с помощью специального приложения. При оформлении перевода достаточно указать номер телефона получателя, сумму, а также отметить, что средства уходят за пределы России.

Такой сервис содержит в себе большие риски и подойдёт только для небольших денег, - отмечает зампред комиссии по развитию цифровых технологий российской Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.

- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать полицейскую службу по защите прав животных. По его словам, сейчас, если есть деньги, можно купить любого зверя. Специальные подразделения МВД будут следить за тем, насколько гуманно люди относятся к своим питомцам - считает Милонов.

Юрист, руководитель Благотворительного фонда помощи животным "Большие сердца" Анастасия Комагина отмечает, что сначала нужно улучшить законодательство в сфере защиты животных.

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