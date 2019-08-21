2019-08-21T22:48:28+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Российские врачи готовы вылететь в Турцию для спасения пострадавшей в бассейне девочки, а Москва разочарована, что США испытывают ракеты

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Российские врачи готовы вылететь в Турцию для спасения пострадавшей в бассейне девочки, а Москва разочарована, что США испытывают ракеты

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Российские врачи могут выехать в Турцию для лечения пострадавшей девочки. Сегодня состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга. После консилиума российские медики сообщили, что готовы ехать в Турцию, отслеживать состояние пациентки, корректировать ее лечение и готовить к эвакуации на родину при отсутствии противопоказаний.

Генконсульство России в Анталье согласовало этот вопрос со страховой компанией. Страховщики готовы в ближайшее время организовать поездку.

- Москва разочарована тем, что видит со стороны США в плане испытания ракет. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё. По мнению президента России, действия Вашингтона противоречат ДРСМД и обостряют ситуацию в мире.

О том, как прошли переговоры, из Финляндии передает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Скачать передачу [mp3, 3.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Турции спасают российскую девочку, которую засосало в трубу бассейна, Путин и Макрон договорились игнорировать идеи Порошенко и Зеленского, фейсбук покажет пользователям, какие данные о них собирает

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин заявил, что возвращение России в G8 неизбежно, республики бывшего СССР отмечают годовщину путча, Роспотребнадзор предложил запретить мобильники в школе

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Александр ГРИШИН, Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Школьник мог убить семью из-за компьютерных игр, 700 тысяч россиян бросили работу, Беларусь задолжала России больше всех, названы регионы с самым доступным бензином

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком, в Дании назвали абсурдной идею Трампа купить Гренландию, «Комсомолка» выяснила, как наживаются на больных детях

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Госдума расследует иностранное вмешательство в акции протеста, убившему свою семью подростку будет назначена психиатрическая экспертиза, россияне требуют наградить спасшую пассажиров стюардессу

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
16 Августа 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24