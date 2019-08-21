Российские врачи готовы вылететь в Турцию для спасения пострадавшей в бассейне девочки, а Москва разочарована, что США испытывают ракеты
Елена Афонина - с главными темами дня
Российские врачи готовы вылететь в Турцию для спасения пострадавшей в бассейне девочки, а Москва разочарована, что США испытывают ракеты
Главное. О чем говорит страна:
- Российские врачи могут выехать в Турцию для лечения пострадавшей девочки. Сегодня состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга. После консилиума российские медики сообщили, что готовы ехать в Турцию, отслеживать состояние пациентки, корректировать ее лечение и готовить к эвакуации на родину при отсутствии противопоказаний.
Генконсульство России в Анталье согласовало этот вопрос со страховой компанией. Страховщики готовы в ближайшее время организовать поездку.
- Москва разочарована тем, что видит со стороны США в плане испытания ракет. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё. По мнению президента России, действия Вашингтона противоречат ДРСМД и обостряют ситуацию в мире.
О том, как прошли переговоры, из Финляндии передает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.