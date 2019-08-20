2019-08-20T22:56:55+03:00
Москва-Лондон
Роман ГОЛОВАНОВ

Игорь Стрелков: «Да, мне пришлось убивать в Донбассе. И ничего героического я в этом не вижу»

Игорь Стрелков в студии Радио «Комсомольская правда»Игорь Стрелков в студии Радио «Комсомольская правда»Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Первый командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков обсуждает вместе с Олегом Кашиным и Романом Головановым интервью Захара Прилепина, который похвастался своими подвигами в Донбассе, а также говорят, к чему могут привести нынешние протесты в Москве

Игорь Стрелков: «Да, мне пришлось убивать в Донбассе. И ничего героического я в этом не вижу»

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- Да, мне пришлось один раз это сделать. И ничего в этом особенно героического или приятного я для себя не нахожу, - сказал Первый командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков, отвечая на вопрос журналиста Романа Голованова, приходилось ли ему убивать людей в Донбассе. - Захар может хвастаться сколько угодно и чем угодно, а я ничего героического в убийстве людей не вижу. Я не хочу обсуждать данного человека, поскольку он для меня подобие отвратительного насекомого. В Донбассе идет гражданская война. Воюет один народ с обеих сторон. Русский народ. Поэтому это гражданская война.

Напомним, журналист Алексей Пивоваров взял интервью для своего нового проекта «Редакция» у писателя Захара Прилепина, который являлся командиром батальона ополченцев в Донбассе. Прилепин рассказал, что управлял боевым подразделением и по его направлению было убито много людей.

"Меня никакие ваши суды не волнуют. Никто никогда в жизни меня не посадит ни в какую тюрьму. Я буду во все страны приезжать и мне ничего не будет. Все, кто хочет посадить меня в Гаагу, отъ...тся", - заявил Прилепин в интервью Пивоварову.

Полную версию интервью с Игорем Стрелковым, а также мнение Олега Кашина о гражданской войне на Украине слушайте в плеере в начале статьи.

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