2019-08-22T17:14:30+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Драку цыган с местными пришлось разнимать ОМОНу, Минпросвещения отказалось вводить в школах уроки компьютерных игр, беременных просят не ездить в Испанию

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Драку цыган с местными пришлось разнимать ОМОНу, Минпросвещения отказалось вводить в школах уроки компьютерных игр, беременных просят не ездить в Испанию

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Главное. О чем говорит страна:

- В cибирском селе дежурит полиция после массовой драки, которая закончилась поножовщиной. В село Подгорное Кемеровской области прибыл ОМОН.

Местные жители решили устроить самосуд над цыганами. Цыгане приставали к местным девушкам, те позвали на помощь парней, завязалась драка и поножовщина.

- Минпросвещение отказалось вводить в школьную программу уроки компьютерных игр. Об этом сообщает проект "Подъем". В министерстве отметили, что добавление подобных предметов может привести к переутомлению учащихся. Хоть и согласились с тем, что "геймификация" имеет место в развитии современных образовательных технологий.

Ранее ввести уроки компьютерных игр в старших классах предложили в институте развития интернета. Среди отобранных игр - Дота, Майнкрафт и Ворлд оф Тэнкс. Авторы инициативы считают, что новые занятия должны развивать у детей стратегическое и логическое мышление, а также учить принимать быстрые решения и работать в команде.

- Роспотребнадзор призвал беременных временно отказаться от поездок в Испанию. В стране зафиксирована вспышка опасной бактериальной инфекции - листериоза. При первых признаках заболевания ведомство рекомендует немедленно обратиться к врачу и рассказать о посещении зарубежного курорта.

Листериоз не передаётся от человека к человеку, источником заражения становятся продукты и вода, - говорит акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. По его словам, в группе риска - дети, пожилые люди и беременные.

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