22 Авг. 19:03 2019-08-22T22:44:37+03:00

Россия не особо хочет в G8, потерять работу боится каждый четвертый житель страны, а половина россиян не смогли правильно назвать последовательность цветов на российском флаге 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20 - об этом также заявили в Кремле.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза могут поддержать возвращение России в G7, но лишь при условии выполнения минских соглашений - сообщил источник ТАСС. По данным издания, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, но может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой.

Если страны "семерки" хотят возобновить диалог с Россией, они должны оформить соответствующее обращение - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Минфин может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, в том числе повысить налог на добычу полезных ископаемых и ввести дополнительный на попутный нефтяной газ. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, это нужно сделать для компенсации 600 миллиардов рублей налоговых льгот - 10 лет их будут получать "Роснефть" и "Газпром нефть" за разработку Приобского месторождения. Другого выбора нет, подчеркнул Сазанов.

В "Роснефти" оценили прирост добычи на Приобке в 70 миллионов тонн нефти, а дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 миллиардов рублей. Сазанов назвал это "трюком" и заявил, что добыча начнет падать в любом случае.

Налоговые льготы, выданные "Роснефти" вернутся в бюджет, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

- Потерять работу боится каждый четвертый житель страны - к такому выводу пришли эксперты агентства HH. По данным сервиса, в "завтрашнем дне" уверены только 20% респондентов. За свои кресла крепче других держатся банкиры и представители HR-сферы, а вот учителя и медработники практически не переживают из-за увольнения, - отмечает руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.

- Половина россиян не смогли правильно назвать последовательность цветов на российском флаге - об этом сообщил ВЦИОМ. Респонденты также затруднились процитировать первую строчку российского гимна. Только 17% россиян знают текст одного из главных госсимволов.