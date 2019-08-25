Покушение на Петра Столыпина, первый рейс советского корабля на воздушной подушке, официальное признание СПИДа в СССР
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Покушение на Петра Столыпина, первый рейс советского корабля на воздушной подушке, официальное признание СПИДа в СССР
25 августа. В этот день в разные годы:
1906 год - покушение на Петра Столыпина.
1957 год - впервые из Горького в Казань отправляется первый корабль на подводных крыльях «Ракета».
1987 год - выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о проверке на СПИД.
2001 год - Стивен Сигал дает первый концерт на Ямайке.