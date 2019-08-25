СЕГОДНЯ 05:46 2019-08-25T12:19:18+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Покушение на Петра Столыпина, первый рейс советского корабля на воздушной подушке, официальное признание СПИДа в СССР 00:00 00:00

25 августа. В этот день в разные годы:

1906 год - покушение на Петра Столыпина.

1957 год - впервые из Горького в Казань отправляется первый корабль на подводных крыльях «Ракета».

1987 год - выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о проверке на СПИД.

2001 год - Стивен Сигал дает первый концерт на Ямайке.