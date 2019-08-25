СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-25T15:04:33+03:00

Россию решили не приглашать на саммит G7, в Абхазии выбирают президента, только 19 % россиян верят, что могут повлиять на решение властей 00:00 00:00

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- Агентство Франс-пресс в Twitter-аккаунте сообщил, что страны участницы G7 после обсуждения решили не возвращать Москву в этот формат. В то же время, по данным источника агентства, лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. Ранее в Кремле отреагировали на возможное приглашение Владимира Путина на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть это предложение, если оно поступит.

Саммит Большой семёрки стартовал в субботу. Он проходит во французском Беларице. Лидеры США, Канады, Италии, Японии, Германии, Великобритании и Франции проводят переговоры, главной темой которых в этом году стала защита окружающей среды и глобальное потепление.

- В Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий лидер Рауль Хаджимба. За выборами следят более шестидесяти международных наблюдателей.

- Вместе с календарным летом на следующей неделе из Центральной России уйдет и летнее тепло. Синоптики предупредили об очередном похолодании. Погода начнет портиться уже в среду, - говорит ведущий специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков. Синоптики не исключают и первых заморозков в некоторых районах Московской области.

- К концу сентября почти 9 миллионов человек могут получить от банков статус проблемных клиентов. Это около 15 % от общего числа заемщиков в России. Причина - долговая нагрузка на них составляет больше половины от суммы доходов. В дальнейшем финансовые организации должны будут резервировать средства по повышенному коэффициенту для таких клиентов. Эксперты подсчитывают, что резервы банков увеличатся на 100 млрд рублей. Экономист Павел Кобяк отмечает, что попадание в список проблемных клиентов осложнит должникам дальнейшие взаимоотношения с банком.

- Жителя Челябинска не взяли в техникум из-за отказа разглашать свои данные. Андрей Кулагин не стал подписывать соглашение и получил "неуд" за вступительный экзамен. Теперь несостоявшийся студент будет отстаивать свою правоту в суде.

- Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак. Депутаты осенью рассмотрят такой законопроект. В Госдуму его внес сенатор Владимир Лукин. Он считает, что росгвардейцы, как и сотрудники полиции, во время службы должны иметь на груди «хорошо различимые идентификационные номера". Лукин пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы деятельность правоохранителей стала более открытой и гласной.

- Только 19 % россиян верят, что могут повлиять на решение властей - таковы результаты опроса Левада -центра. Чуть больше 30 % граждан уверены, что могут отстоять свое мнение перед региональными чиновниками. Результаты оказались ниже исторического максимума - отмечают социологи.

- Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты. По данным ведомства, в среднем этот показатель составляет 3 % от общих потребительских расходов.

- Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах. Ведомство разработало специальную программу "Укрепление здоровья работающих". В числе возможных комплексов физических упражнений значатся зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуются не меньше одного раза в день. Как говорится в документе, перерыв на спорт поможет снять напряжение, стресс и утомляемость. Кроме того, Минздрав предложил проводить два раза в год «Неделю физической активности». В это время работники предприятий, по задумке ведомства, будут отказываться от лифтов в пользу хождения по лестницам, смогут участвовать в велопробегах и спартакиадах, проводить гимнастику в офисах. К участию в спортивных мероприятиях сотрудникам организаций предлагается привлекать и членов своих семей.