СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-26T13:54:07+03:00

Что можно украсть по Wi-Fi и как от этого защититься

Что можно украсть по Wi-Fi и как от этого защититься 00:00 00:00

Порой жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. И, как это чаще всего бывает, подстерегают они нас там, где мы их совершенно не ждем. Например, пока мы опасаемся ловких карманников в маршрутках, преступники могут добраться до нашего кошелька совершенно неожиданным способом - через взломанную точку Wi-Fi. С вами Александр Тагиров и сегодня мы попробуем разобраться, почему общественные интернет-точки - штука удобная, но порой очень опасная.

Представьте такую ситуацию: после работы вы встречаетесь с друзьями в кафе. Ужинаете, отдыхаете и решаете сходить в кино. Вы подключаетесь к Wi-Fi и покупаете билеты на всю компанию со своей банковской карты. Спустя некоторое время с вашего счета исчезают все деньги.

В статьях про опасности бесплатного Wi-Fi часто встречаются картинки, на которых человек с черными колготками на голове, тремя ноутбуками и огромной антенной прячется под столом в кафе. Но в реальности этот процесс незаметен посторонним. Пока вы непринужденно общались с друзьями, за соседним столиком сидели молодые люди и допивали явно не первую чашку кофе. Вполне себе обычные ребята, уткнувшиеся в открытый лэптоп. Однако в заведение они пришли не ради пончиков и капучино, а чтобы украсть данные пользователей. Они создали Wi-Fi-точку с открытым доступом и назвали ее именем, похожим на название кафе. После этого они могут контролировать данные каждого, кто к ней подключился. Кто-то зашел в интернет-банк? Они уже знают пароль. Кто-то залогинился в Инстаграме, чтобы опубликовать селфи? Доступ к профилю уже в руках киберпреступников.

Самое печальное, что подобное дельце может провернуть даже школьник - для этого вовсе не нужно быть хакером. На YouTube есть тысячи видео о том, как взломать Wi-Fi. Более того, необходимое оборудование стоит дешево — до $100. Получив ваши банковские и личные данные, воры могут парой кликов сильно испортить вам жизнь.

Официальные общественные Wi-Fi сети - вещь тоже небезопасная. Примечательно, что с 2014 года нельзя просто так взять и подключиться к интернету в метро, торговом центре или на вокзале. Сначала нужно пройти идентификацию по номеру телефона или ввести логин и пароль от «Госуслуг». Даже если вы один раз залогинились в таком общедоступном месте, то оператор будет хранить вашу информацию на своих серверах полгода. Здесь работает человеческий фактор. Скажу прямо - частенько системных администраторов, имеющих доступ к таким базам данных, подкупают. Поэтому, когда в следующий раз будете удивляться, откуда у назойливых телефонных продавцов ваш номер, вспомните мой совет. Относитесь к общественному Wi-Fi как к общественным уборным.

Правила тут простые. Шифруйте свой трафик с помощью VPN-сервисов и настройте подтверждение пароля по SMS везде, где только возможно. Избегайте скачивания подозрительных файлов, а лучше вообще отключите автоматическое подключение к Wi-Fi сетям и используйте мобильный интернет.

С вами был Александр Тагиров и до встречи в нашем высокотехнологичном будущем!