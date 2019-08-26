Что можно украсть по Wi-Fi и как от этого защититься
Александр Тагиров рассказывает, каким необычным способом преступники могут добраться до нашего кошелька
Что можно украсть по Wi-Fi и как от этого защититься
Порой жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. И, как это чаще всего бывает, подстерегают они нас там, где мы их совершенно не ждем. Например, пока мы опасаемся ловких карманников в маршрутках, преступники могут добраться до нашего кошелька совершенно неожиданным способом - через взломанную точку Wi-Fi. С вами Александр Тагиров и сегодня мы попробуем разобраться, почему общественные интернет-точки - штука удобная, но порой очень опасная.
Представьте такую ситуацию: после работы вы встречаетесь с друзьями в кафе. Ужинаете, отдыхаете и решаете сходить в кино. Вы подключаетесь к Wi-Fi и покупаете билеты на всю компанию со своей банковской карты. Спустя некоторое время с вашего счета исчезают все деньги.
В статьях про опасности бесплатного Wi-Fi часто встречаются картинки, на которых человек с черными колготками на голове, тремя ноутбуками и огромной антенной прячется под столом в кафе. Но в реальности этот процесс незаметен посторонним. Пока вы непринужденно общались с друзьями, за соседним столиком сидели молодые люди и допивали явно не первую чашку кофе. Вполне себе обычные ребята, уткнувшиеся в открытый лэптоп. Однако в заведение они пришли не ради пончиков и капучино, а чтобы украсть данные пользователей. Они создали Wi-Fi-точку с открытым доступом и назвали ее именем, похожим на название кафе. После этого они могут контролировать данные каждого, кто к ней подключился. Кто-то зашел в интернет-банк? Они уже знают пароль. Кто-то залогинился в Инстаграме, чтобы опубликовать селфи? Доступ к профилю уже в руках киберпреступников.
Самое печальное, что подобное дельце может провернуть даже школьник - для этого вовсе не нужно быть хакером. На YouTube есть тысячи видео о том, как взломать Wi-Fi. Более того, необходимое оборудование стоит дешево — до $100. Получив ваши банковские и личные данные, воры могут парой кликов сильно испортить вам жизнь.
Официальные общественные Wi-Fi сети - вещь тоже небезопасная. Примечательно, что с 2014 года нельзя просто так взять и подключиться к интернету в метро, торговом центре или на вокзале. Сначала нужно пройти идентификацию по номеру телефона или ввести логин и пароль от «Госуслуг». Даже если вы один раз залогинились в таком общедоступном месте, то оператор будет хранить вашу информацию на своих серверах полгода. Здесь работает человеческий фактор. Скажу прямо - частенько системных администраторов, имеющих доступ к таким базам данных, подкупают. Поэтому, когда в следующий раз будете удивляться, откуда у назойливых телефонных продавцов ваш номер, вспомните мой совет. Относитесь к общественному Wi-Fi как к общественным уборным.
Правила тут простые. Шифруйте свой трафик с помощью VPN-сервисов и настройте подтверждение пароля по SMS везде, где только возможно. Избегайте скачивания подозрительных файлов, а лучше вообще отключите автоматическое подключение к Wi-Fi сетям и используйте мобильный интернет.
С вами был Александр Тагиров и до встречи в нашем высокотехнологичном будущем!